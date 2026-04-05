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    首頁 > 國際

    十種語言傳遞和平！教宗發表復活節文告 敦促全球領袖「放下武器」

    2026/04/05 22:24 即時新聞／綜合報導
    教宗良十四世（Pope Leo XIV）於週日在羅馬發表復活節「致城與全球」（Urbi et Orbi）文告，對當前動盪的世界局勢發出強力呼籲。（歐新社）

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）於週日在羅馬發表復活節「致城與全球」（Urbi et Orbi）文告，對當前動盪的世界局勢發出強力呼籲。（歐新社）

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）於週日（5日）在羅馬發表復活節「致城與全球」（Urbi et Orbi）文告，對當前動盪的世界局勢發出強力呼籲。教宗在文告中敦促全球領導人放下對權力與征服的野心，並特別針對日益升溫的美以與伊朗戰爭表達憂慮，呼籲掌握權力者應選擇和平而非衝突。

    據《路透》報導，這名史上首位美國籍教宗在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）對數萬名信眾發表談話。教宗感嘆，世人似乎正逐漸對暴力感到習以為常，甚至產生冷漠與屈服的心理。他罕見地以直接且簡短的措辭呼籲：「讓那些持有武器的人放下武器！讓那些有權力發動戰爭的人選擇和平！」

    教宗在文告中強調，復活節的意義在於基督展現了完全的非暴力精神。他敦促各國領導人拋棄衝突、統治與權力的慾望，並為受戰火蹂躪的世界祈求和平。近週以來，教宗對全球暴力衝突的批評力道明顯加劇，對於美伊戰爭的抨擊更是毫不避諱。

    值得注意的是，教宗在上週曾罕見地直接向美國總統川普喊話，敦促其為伊朗戰爭尋求一個「台階下」，以結束這場致命衝突。他在週六（4日）晚間的復活節守夜禮中也勉勵信眾，不要因全球戰火連綿而感到麻木，而應更努力推動和平。

    週日的慶典現場以數千朵鮮花點綴，教宗在聖伯多祿大殿陽台上，分別以拉丁語、阿拉伯語及中文等十種語言向全球致意。教宗也宣布，將於4月11日重返大殿主持和平祈禱會。

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