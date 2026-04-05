為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普重申開放海峽 揚言4/7打擊伊朗發電廠與橋梁

    2026/04/05 22:31 中央社
    美國總統川普今天在社群媒體發文，暗示若德黑蘭不恢復荷莫茲海峽暢通，美軍本月7日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施。圖為川普日前在白宮十字廳就伊朗戰爭發表演說。（美聯社檔案照）

    美國總統川普今天在社群媒體發文，暗示若德黑蘭不恢復荷莫茲海峽暢通，美軍本月7日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施。圖為川普日前在白宮十字廳就伊朗戰爭發表演說。（美聯社檔案照）

    美國總統川普今天在社群媒體發文，暗示若德黑蘭不恢復荷莫茲海峽暢通，美軍本月7日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施。

    川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「週二將是伊朗的發電廠之日與橋梁之日，這一切將同時發生，絕對前所未見！開放那條該死的海峽，你們這群瘋子，否則你們將深陷地獄－走著瞧！」

    川普昨天同樣在真實社群表示：「還記得我曾經給伊朗10天時間達成協議，或是開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）嗎？時間不多了，48小時之後，地獄將降臨到他們頭上。」

    此外，他今天也發文盛讚美軍成功救援一度困在伊朗境內的F-15E戰機飛行員，這架戰機本月3日遭伊朗擊落。

    他的貼文寫道：「我們已自伊朗深山救出這位重傷但英勇的F-15機組人員/軍官。伊朗軍方當時動員大量人力積極搜捕，且已逐漸逼近。他是一位備受敬重的上校。」

    川普指出，由於對人員與裝備具有高度風險，這類突襲救援行動極少執行，儘管如此，「我們不僅於光天化日下救出飛行員，還在伊朗上空待了整整7個小時」。

    川普讚揚所有參與救援任務人員展現驚人勇氣與才能，並預告明天下午1時（台灣時間7日凌晨1時）將與軍方官員在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）召開記者會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播