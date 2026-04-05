川普重申開放海峽 揚言4/7打擊伊朗發電廠與橋梁

美國總統川普今天在社群媒體發文，暗示若德黑蘭不恢復荷莫茲海峽暢通，美軍本月7日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施。圖為川普日前在白宮十字廳就伊朗戰爭發表演說。（美聯社檔案照）

美國總統川普今天在社群媒體發文，暗示若德黑蘭不恢復荷莫茲海峽暢通，美軍本月7日將大舉打擊伊朗發電廠及橋梁等關鍵基礎設施。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「週二將是伊朗的發電廠之日與橋梁之日，這一切將同時發生，絕對前所未見！開放那條該死的海峽，你們這群瘋子，否則你們將深陷地獄－走著瞧！」

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川普昨天同樣在真實社群表示：「還記得我曾經給伊朗10天時間達成協議，或是開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）嗎？時間不多了，48小時之後，地獄將降臨到他們頭上。」

此外，他今天也發文盛讚美軍成功救援一度困在伊朗境內的F-15E戰機飛行員，這架戰機本月3日遭伊朗擊落。

他的貼文寫道：「我們已自伊朗深山救出這位重傷但英勇的F-15機組人員/軍官。伊朗軍方當時動員大量人力積極搜捕，且已逐漸逼近。他是一位備受敬重的上校。」

川普指出，由於對人員與裝備具有高度風險，這類突襲救援行動極少執行，儘管如此，「我們不僅於光天化日下救出飛行員，還在伊朗上空待了整整7個小時」。

川普讚揚所有參與救援任務人員展現驚人勇氣與才能，並預告明天下午1時（台灣時間7日凌晨1時）將與軍方官員在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）召開記者會。

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