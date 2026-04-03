不只馬興瑞！習近平主政二十大任期內 中共政治局3委員落馬

習近平主政的二十大任期內，已有3名仍在任的政治局委員落馬。（歐新社）

中共中央政治局委員馬興瑞去年底就與外界失聯，中國官媒新華社今天報導，馬興瑞「涉嫌嚴重違紀違法」，正在接受調查，官宣落馬。習近平主政的二十大任期內，已有3名仍在任的政治局委員落馬，情況在中共歷史上相當罕見。

《BBC》報導，自2025年7月被調離西北重鎮這個關鍵戰略地區後，馬興瑞的去向就備受外界關注。馬興瑞主政新疆後一度進入中共最高權力核心，但他在本屆政治局任期尚未結束之際即被調回北京，隨後從去年底開始頻繁缺席多次重要場合，如今官方證實落馬。

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值得注意的是，在習近平主政的二十大任期內，已有3名在任的政治局委員落馬，此情況在中共歷史上相當罕見。回顧過去，中共十七屆政治局中薄熙來、周永康、徐才厚和郭伯雄四人落馬，僅薄熙來是在任內遭拿下。在此之前，文革結束後30多年期間落馬的政治局委員只有陳希同和陳良宇兩人。

馬興瑞曾被視為習近平時代「技術官僚」代表人物之一，他從航太科技領域專家，歷經地方與經濟部門歷練，最終晉升為封疆大吏並進入權力核心，成為副國級官員，他的起伏為觀察二十一大之前的中國高層權力格局提供了重要關鍵。

在馬興瑞之前，包括何衛東、張又俠在內的中共高級官員落馬原因都和腐敗有關，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐研究員宋文笛對BBC分析指出，反腐在中國政治中，更容易成為政治工具，而不僅僅是廉政工具。

中共預計於2027年召開二十一大，權力布局逐漸升溫，今年下半年31個省級黨委也將換屆。在此關鍵時刻，政治局的人事異動，將對未來最高領導層的權力版圖產生深遠影響。

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