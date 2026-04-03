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    首頁 > 國際

    伊朗戰爭持續 白宮提議2027年國防預算1.5兆美元

    2026/04/03 23:50 中央社
    白宮發表的2027聯邦預算概覽，國防部分，「以2026年創紀錄的1兆美元國防總預算規模為基礎，為2027年編列1.5兆美元預算資源，較2026年增加4450億美元，增幅為42％。」（擷取自白宮官網）

    白宮發表的2027聯邦預算概覽，國防部分，「以2026年創紀錄的1兆美元國防總預算規模為基礎，為2027年編列1.5兆美元預算資源，較2026年增加4450億美元，增幅為42％。」（擷取自白宮官網）

    在伊朗戰爭推高支出的情況下，白宮今天提出2027年財政年度的國防預算要大幅增加至1.5兆美元。

    美媒報導，若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅。不過總統預算提案屬於「願望清單」性質，並非強制命令，需經國會批准才能正式生效。

    白宮在官網發布的文件指出：「該預算以2026年創紀錄的1兆美元國防總預算規模為基礎，並為2027年編列總計1.5兆美元的預算資源，較2026年增加4450億美元，增幅為42％。」

    路透社報導，此外，美國總統川普（Donald Trump）今天還稱美國只需要再多一點時間，就能讓荷莫茲海峽恢復通行。其政府面臨日益升高的壓力，要求華府找到方法迅速結束與伊朗的戰爭。

    川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「只要再多一點時間，我們就能輕鬆讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、掌控石油並大賺一筆。」

    美國和以色列2月底聯手空襲伊朗，引發這場目前持續將近5週的戰爭，而伊朗實質關閉承載全球約1/5原油運輸的荷莫茲海峽作為報復。隨著能源價格飆升，海峽恢復暢通已成為各國政府的當務之急。

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