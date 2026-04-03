阿提米絲2號奔向月球 回望拍下月光下「藍色星球」曝光

美東時間2日傳回獵戶座拍下有如彎月的地球身影。（美聯社）

首次上稿 21:22

更新時間 23:32（新增照片）

美國國家航空暨太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務4名太空人，美東時間2日脫離地球軌道，開始前往月球。不過，太空人在奔向月球之際，回頭拍下逐漸遠離的地球，驚嘆從太空看「藍色星球」的景象太美了。

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《路透》2日報導，獵戶座太空船在美東時間2日晚間7時49分，展開飛往月球的關鍵「地月轉移軌道切入」（Trans-Lunar Injection）點火，使太空船脫離地球軌道，以8字形軌跡飛向月球。加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）在推進器點火後10分鐘，向地面任務控制中心說，「我們正目睹在月光映照下的地球暗面，景色太美了」。

4名太空人升空後的第一天進行幾項工作，包括測試這次任務將使用的相機、操控獵戶座（Orion）太空船，以及排除太空船上的馬桶、電子郵件系統小狀況。任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）在太空船距離地球約4萬英里時測試相機，表示從這樣的距離拍地球，就像「站在自家後院試著拍月亮」，調整設備的曝光設定很有難度。

阿提米絲2號太空人任務期間拍攝的地球影像，預期包括「地球升起」（Earthrise），呼應1968年「阿波羅8號」任務太空人安德斯（William Anders）繞月時拍下的經典畫面。

獵戶座將在任務第6天時，飛抵距離地球約25萬2000英里，屆時可望打破1972年「阿波羅13號」任務創下的載人飛行最遠距離，屆時地球看起來不會比一顆籃球大。

NASA 3日公布阿提米絲2號太空人從「獵戶座」太空船拍下地球身影。（美聯社）

阿提米絲2號太空人魏斯曼2日透過「獵戶座」太空船舷窗，拍下的地球美照。（法新社）

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