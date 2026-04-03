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    首頁 > 國際

    重創伊朗武器製造能力 以色列總理：已摧毀70％鋼鐵產能

    2026/04/03 23:55 中央社
    以色列總理納坦雅胡。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡今天表示，以色列對伊朗的打擊已將其鋼鐵產能摧毀約70％，使其武器製造能力大受影響。

    法新社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透過影片聲明表示：「我們攜手友邦美國持續重擊伊朗恐怖政權。……空軍近幾天已摧毀伊朗70％的鋼鐵生產能力，這是巨大成就，（伊朗）革命衛隊（Revolutionary Guards）頓失財源及製造大量武器的能力。」

    鋼鐵不僅用於工業生產，也是軍事生產所需，包括飛彈、無人機和艦艇的製造都少不了這項材料，使其具有戰略重要性。

    伊朗最大2家鋼企胡齊斯坦鋼鐵公司（Khuzestan Steel Company）和穆巴拉克鋼鐵公司（Mobarakeh Steel Company）已因美國和以色列的數波空襲而被迫停工，並雙雙表示廠房重建需費時數月。

    伊朗革命衛隊為了報復，已對以色列和中東各地的工業區發動飛彈和無人機攻擊。

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