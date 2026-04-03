日本散步不用怕熊出沒！永旺超市內闢健行步道

日本宮城縣栗原市的永旺購物中心開設室內健行步道，讓民眾能在不必擔心熊出沒的情況下安心散步。圖為今年2月4日拍攝的福島縣雙葉町的永旺超市。（彭博社）

時序入春，日本民眾既期待櫻花盛開美景，又擔心結束冬眠的熊開始出沒。對此，去年有近500起熊出沒事件的宮城縣栗原市當局與商家合作，讓民眾能在無須擔心天氣也不怕熊出沒的情況下，在貨架間的室內健行步道安心散步。

日本各地去年熊出沒與攻擊事件頻繁，居民被嚇得只能蝸居家中，連外出散步也被迫放棄。對此，宮城縣栗原市的永旺超大購物中心栗原志波姫店（イオンスーパーセンター栗原志波姫店）在店內開闢長560公尺的健行步道，為擔心熊出沒而放棄日常散步的當地居民，提供無須擔心天候以及不怕遇到熊的替代路徑。

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罕見之舉來自對熊頻繁出沒的憂慮。日本東北地區近年熊出沒事件激增，截至今年3月底的過去1年中，屬於農村地區的栗原市的熊出沒目擊事件達475起，創歷來第2高。去年10月，2名年逾70的婦人上山採蘑菇，結果1死1失蹤，死者身上有多處明顯的熊襲抓痕。

當地民眾被嚇到向市府抱怨，早晚都不敢出門散步就怕遇到熊，希望能有能安全的散步空間；栗原市府因此把眼光放到占地遼闊、部分分店本就設有室內步道的永旺商場，向當地栗原志波姬店提出此一構想，店方欣然同意，今年2月1日公告在店內闢設供任何人使用的室內健行步道。

室內健行步道起點位於商場入口附近，繞一圈560公尺，沿途地面標註有4個「檢查站」，顯示從起點到該檢查站的距離與消耗的熱量；步道開放時間同商場營業時間，每天早上8點到晚上10點。

上級單位永旺東北公司說，栗原志波姫店是公司在除了山形縣以外的東北5縣共22家超大購物商場中，第1家設置室內健行步道的分店。店長沼尾孝志說，已看到有些來店民眾身穿運動服；店內有冷暖氣，無論天候如何都能散步，隨著熊開始結束冬眠，希望民眾能多加利用，既有益健康，也盼能增加來客量。

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