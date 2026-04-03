與以色列、烏克蘭總統通話 教宗良十四世呼籲和平

教宗良十四世（Pope Leo XIV）分別與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog，左）通話，「重申重新開啟一切可能外交對話管道的必要性，以結束當前嚴重的衝突」。（法新社檔案照）

羅馬天主教宗良十四世今天分別與以色列、烏克蘭總統通話，討論當前戰爭情勢及和平的必要性。

法新社報導，梵蒂岡表示，美國出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）分別與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，討論各自戰區的人道主義局勢。

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聲明指出，教宗與赫佐格「重申重新開啟一切可能外交對話管道的必要性，以結束當前嚴重的衝突」，從而在全中東達成「公正且持久的和平」。

他們進一步「談論了保護平民，以及促進遵守國際法和人道主義法的重要性」。

兩通電話正值教宗奉行5日復活節前聖週（Holy Week）慶典、赫佐格慶祝會進行到下週的猶太逾越節（Passover），以及猶太裔的澤倫斯基準備於12日在烏克蘭過東正教復活節。

良十四世與澤倫斯基通話時，向他致上「復活節祝福」，雙方討論「人道處境，再次強調迫切需要確保那些忍受衝突之苦的百姓獲得必要援助」。

梵蒂岡指出，「他們也提及旨在促進人道主義倡議的工作，尤其在釋放俘虜方面」。

教廷新聞室提到，雙方「最後再次祈願，藉著國際社會的承諾和參與，能盡快消除敵意，達成公正且持久的和平」。

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