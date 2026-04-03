為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與以色列、烏克蘭總統通話 教宗良十四世呼籲和平

    2026/04/03 22:01 中央社
    教宗良十四世（Pope Leo XIV）分別與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog，左）通話，「重申重新開啟一切可能外交對話管道的必要性，以結束當前嚴重的衝突」。（法新社檔案照）

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）分別與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog，左）通話，「重申重新開啟一切可能外交對話管道的必要性，以結束當前嚴重的衝突」。（法新社檔案照）

    羅馬天主教宗良十四世今天分別與以色列、烏克蘭總統通話，討論當前戰爭情勢及和平的必要性。

    法新社報導，梵蒂岡表示，美國出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）分別與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，討論各自戰區的人道主義局勢。

    聲明指出，教宗與赫佐格「重申重新開啟一切可能外交對話管道的必要性，以結束當前嚴重的衝突」，從而在全中東達成「公正且持久的和平」。

    他們進一步「談論了保護平民，以及促進遵守國際法和人道主義法的重要性」。

    兩通電話正值教宗奉行5日復活節前聖週（Holy Week）慶典、赫佐格慶祝會進行到下週的猶太逾越節（Passover），以及猶太裔的澤倫斯基準備於12日在烏克蘭過東正教復活節。

    良十四世與澤倫斯基通話時，向他致上「復活節祝福」，雙方討論「人道處境，再次強調迫切需要確保那些忍受衝突之苦的百姓獲得必要援助」。

    梵蒂岡指出，「他們也提及旨在促進人道主義倡議的工作，尤其在釋放俘虜方面」。

    教廷新聞室提到，雙方「最後再次祈願，藉著國際社會的承諾和參與，能盡快消除敵意，達成公正且持久的和平」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播