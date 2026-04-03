不滿華府偏心 盧安達總統砲轟美國制裁是公然「侮辱」

2025年12月4日，美國總統川普（中）在簽署和平協議的儀式上，與盧安達總統卡加米（左）以及剛果民主共和國總統齊塞克迪（右）合影。（美聯社檔案照）

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）日前受訪時說，美國制裁是對盧安達的「公然侮辱」，華府「強力施壓」盧安達，卻對剛果民主共和國「小心翼翼」。

美國3月初宣布制裁盧安達軍隊，理由是盧軍支持民主剛果的叛軍組織「3月23日運動」（M23）。M23自2021年以來已佔領民主剛果東部大片礦產資源豐富的土地，去年12月，在美國總統川普的斡旋下，民主剛果與盧安達簽署和平協議，為雙方在結束衝突所做的最新努力，但戰鬥並未就此止歇。

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今年3月底，卡加米接受法語的泛非新聞雜誌「青年非洲」（Jeune Afrique）訪問時，直言「制裁與威脅無異於對我國的公然侮辱」。訪談內容本月3日刊出。

卡加米還說，華府「不應給人在對其中一方強力施壓的同時，對另一方小心翼翼這種印象」；盧安達正在履行此前在華府簽署的協議下的所有義務，反觀民主剛果則「只履行一部分或根本沒履行」。

M23在2025年初大舉攻城掠地，佔領民主剛果東部主要城市果瑪（Goma）和布卡伏（Bukavu）；同年底，就在盧安達與剛果民主簽署和平協議後數天，M23奪下位於民主剛果東部、鄰近與蒲隆地邊境的重要城市烏維拉（Uvira），華府為之震怒。

盧安達堅稱，之所以介入民主剛果東部的內亂，僅在於協助抵禦1支敵對民兵，民兵是由曾參與1994年盧安達圖西族種族滅絕行動的殘餘勢力所組成。盧安達現任政府與M23都以圖西族為主。

卡加米在訪問中還說，要是繼續對盧安達所受到的威脅無作為，「就別指望我會解除我們的防禦措施」。

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