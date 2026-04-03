失蹤5個月！中共政治局委員馬興瑞官宣落馬 習時代「技術官僚」殞落

中共中央政治局委員馬興瑞自去年底就與外界失聯，落馬傳聞不斷。（法新社）

中共中央政治局委員馬興瑞去年底就與外界失聯，落馬傳聞不斷。中國官媒新華社今（3日）晚正式宣布，馬興瑞「涉嫌嚴重違紀違法」，正在接受調查。外界普遍認為，馬興瑞落馬，代表習近平時代「技術官僚」已經隕落。

根據新華社報導，中央政治局委員、中央農村工作領導小組副組長馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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去年中共最神秘的會議之一北戴河會議前夕，突然傳出習近平的親信馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記，「另有任用」的消息，但後來卻一直未發布他的新職，當時就有分析認為，這「絕不是好消息」。而他最後一次露面，是在去年10月20日召開的中共二十屆四中全會，此後就再無消息，落馬傳聞早就滿天飛。

現年66歲的馬興瑞是「航天（航太）系」出身，曾任哈爾濱工業大學航天學院副院長、副校長等職，2013年起任工信部副部長、國家航天局局長、中共國防科技工業局局長等職。2013年調往廣東，歷任省委副書記、政法委書記、廣東省長等。2022年接替陳全國出任新疆黨委書記，同年在中共「二十大」上出任中共政治局委員。

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