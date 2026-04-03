嚇到睡不著！美議員警告：外星真相恐引發國家混亂 川普也被蒙在鼓裡

美國總統川普今年二月承諾，將指示國防部等相關部門，釋出有關不明飛行物（UFO）與外星生命的檔案，示意圖。（資料照）

美國共和黨籍眾議員柏謝特（Tim Burchett）週三（1日）受訪時表示，他在聽取情報機關有關外星生命的簡報後感到極度憂慮，直言若真相公諸於世，國人將憂心的徹夜難眠。他批評華府官僚體系長期封鎖消息，並質疑多位頂尖研究人員的神祕失蹤與死亡，背後存在關聯。

據《紐約郵報》報導，身為眾議院「聯邦解密工作組」成員的柏謝特接受《Newsmax》採訪時表示，他已聽取幾乎所有政府情治單位的簡報，其中兩週前接觸到的一項有關外星生命情報，若公諸於眾足以讓國家陷入混亂。

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而針對前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾指控，政府曾進行「外星人與人類雜交育種計畫」的傳聞，柏謝特雖未直接證實或反駁，但神情嚴肅地表示，礙於現任議員身分無法評論細節，僅強調「我是百分之百認真的」。

柏謝特進一步表示，「某些傲慢且未經選舉的官僚甚至以『總統無權得知』為由，對川普隱瞞資訊」，暗示深層政府對正隱瞞部分敏感資訊。

柏謝特形容聯邦政府處理機密資訊如同「剝洋蔥」，每揭開一層還有另一層，且現場往往由那些未經選舉的傲慢官僚主導，令在場勳章滿布的高階軍官噤聲。

他同時提到近年多位頂尖學者神祕失蹤或死亡的案件，包括今年二月退役空軍少將麥卡斯蘭（William Neil McCasland）及稍早的火箭科學家雷扎（Monica Reza）。柏謝特直言：「沒有巧合，這些人不會無故消失。」他更自清絕無自殺傾向，並暗示自己此番言論可能面臨生命危險。

面對各界疑慮，美國總統川普已於今年二月承諾，將指示國防部等相關部門，釋出有關不明飛行物（UFO）與外星生命的檔案。柏謝特支持全面公開真相，認為民眾有權知道納稅錢的用途。目前美國網路安全和基礎設施安全局已註冊「aliens.gov」等官方網域，政府可能正為大規模的真相解密程序預做準備。

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