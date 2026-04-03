日本女足外籍總教練遭解雇 日本記者：文化衝突與人事傾軋

帶隊奪下亞洲盃冠軍後遭無情解雇的日本女足國家隊外籍總教練尼爾森。（路透檔案照）

法新社3日報導，專家與媒體工作者認為，甫帶隊奪下女足亞洲盃冠軍的日本女足國家隊總教練尼爾森（Nils Nielsen）之所以突遭無情解雇，原因可能包括溝通不良、文化差異與人事鬥爭。

日本足球協會（JFA）2日宣布，才帶隊奪冠的尼爾森在合約到期不予續聘。採訪女足新聞20年的日本記者石井和裕告訴法新社，去年底就聽聞日本足協對尼爾森不滿；尼爾森自2024年12月執掌日本女足兵符以來，締造12勝4平4敗的優異戰績，突然被炒魷魚令他「震驚」…「我之前隱約聽說他可能會離開」。

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儘管尼爾森看似與日本女足隊員相處融洽，以及亞洲盃陣容中有多達16名旅英球員，日本足協的女子國家隊總監（女子ナショナルチームダイレクター）佐佐木則夫卻說，尼爾森與球員之間有溝通問題；在球隊去年底戰績不佳後，尼爾森的日籍助理教練狩野倫久就承擔更多訓練職責。

日本足球新聞記者森雅史表示，溝通是「聘請外籍教練時總會遇到的問題」…「文化不同，我認為這是日本過去一直得要面對的問題」。尼爾森是日本女足史上首位外籍總教練。

此外，尼爾森還得面對曾在2011年帶領日本女足隊拿下世界盃冠軍、目前在日本女足界依然位高權重的佐佐木。儘管尼爾森自稱與佐佐木關係良好，但佐佐木卻直指尼爾森的教練風格散漫軟弱，無法讓日本女足在明年的世界盃中贏球。

足球記者石井說，日本足協並未提供女足等同於男足般的組織支持，以致在做決策時會偏重佐佐木的個人意見，「我覺得這是這次問題（指尼爾森被解雇）的一大主要部分」。

佐佐木曾稱尼爾森缺乏熱情，軟弱風格讓日本女足無法在世界級比賽中稱冠；但石井說，他無法斷言換教練就會比較好，「但我個人覺得，最好是讓尼爾森繼續帶隊…我不認為讓某位擁有輝煌戰績的優秀教練來接手後能帶來極大進步。」

日本女足隊外籍總教練尼爾森遭解雇，疑似與日本女足界要人佐佐木則夫有關。圖為佐佐木2016年初出席國際足總頒獎典禮前的記者會。（美聯社檔案照）

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