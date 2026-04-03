印度展開人口普查 近百年首度全面登錄種姓

印度人口普查，全面登錄種姓，總理莫迪（Narendra Modi）等人都已完成登錄。（歐新社）

印度4月起展開分兩階段進行的人口普查，這是印度2011年後的第一次人口普查，也是該國繼1931年後，首度全面登錄種姓的人口普查。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，印度這一次的人口普查分兩階段進行，且是首度以全數位化方式做的人口普查，印度民眾在規定時間內，利用智慧型手機或電腦連上指定網站，即可將相關資訊登錄。

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新德里電視台（NDTV）報導，包括印度正、副總統慕爾穆（Droupadi Murmu）、拉哈克里希南（C.P. Radhakrishnan），與總理莫迪（Narendra Modi）等人，都已完成相關登錄，莫迪也在社群媒體X（前身為Twitter）上呼籲民眾盡快完成相關作業。

在第一階段的人口普查中，民眾透過在網路回覆33個問題，讓政府蒐集包括飲用水主要來源和供應情況、照明來源、廁所可用性和類型、使用桶裝液化石油氣或管線天然氣為主要烹飪燃料、使用筆記型或桌上型電腦、使用一般電話或智慧型手機、擁有何種交通工具等；值得注意的是，問卷中會特別要求民眾提供可通訊的手機號碼，作為人口普查相關訊息傳遞使用。

今日印度（Times of India）報導，第一階段人口普查於今年4月1日至9日間進行，這段期間將蒐集印度民眾的住屋狀況、家庭生活設施、資產等資訊；第二階段將於2027年2月進行，屆時將蒐集每個印度人包括社經地位、教育程度、遷徙情況、生育率、種姓等基本資料。

將在明年進行的第二階段人口普查，將會對民眾的種姓做普查。印度於1881年到1931年遭英國殖民時，曾對種姓做過普查，印度獨立後，除表列種姓、表列部落外，並未對種姓做過普查，因此這將是印度首次在全國各地，全面登錄種姓資訊。

莫迪政府2025年12月批准了2027年包括調查種姓在內的人口普查內容，也提出政府預計要藉人口普查，獲得包括民眾住房條件、公共設施、人口統計、宗教信仰、語言、識字率、教育程度、經濟活動、生育率等資訊。

至於種姓資料的蒐集，政府是在2025年4月30日的會議後，決定將種姓調查放進人口普查。

種姓制度是存在於印度獨立前的一種社會階級體系或製度，把人分為婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅等4個等級，該制度在印度根深柢固的存在著，雖然政府早已於1947年獨立時明文廢除，但印度幅員廣大，這種思維在民間的改變程度也大不相同。

針對印度首次以全數位化方式做的人口普查，印度新聞信託社（PTI）在報導中提到，在蒐集資料的過程中務必要保障民眾個人資料的安全，且問卷設計必需以準確、公平為核心。

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