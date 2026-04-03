被反鎖受困27樓！中國89歲獨居婦爬窗 體力不支掛50公尺高空

89歲老婦受因臥室，手機放在客廳無法對外求助，竟從27樓冒險翻出窗外。（擷取自北京日報）

中國北京近日發生一起誇張事件，高齡89歲的獨居婦人不慎將自己反鎖在房間內，情急之下竟從27樓窗戶翻出，並沿著外牆護欄一路向下攀爬到21樓，最後體力不支，掛在高空等待救援，讓底下的清潔人員嚇得報警。

根據《北京日報》報導，事件發生於1日石景山區一處住宅大樓。該名老婦被自己反鎖在臥室，且手機放在客廳，無法對外求助。在無計可施的情況下，她從27樓冒險翻出窗外，踩著冷氣外機的護欄，試圖一路往下爬到地面。

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然而，老婦在下爬過程中逐漸體力不支，最終卡在21樓的外牆，整個人懸掛在超過50公尺的高空中，進退兩難、動彈不得，只能等待救援。樓下的保全與清潔人員聽見呼救聲後，抬頭看到驚險一幕，嚇得立刻報警。眼見婦人仍試圖移動，現場人員也急忙高聲制止，避免她失足。

消防人員迅速趕抵現場後，因外牆缺乏可站立與施力的空間，一度讓救援陷入困難。最終，消防人員利用安全繩與三角救援帶固定婦人，並拆除部分護欄，成功將她移動至較安全的冷氣平台，最終順利脫困。

老婦獲救後，家屬表示對消防人員感到十分感謝，「否則後果不堪設想」。

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