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    首頁 > 國際

    AI生成動漫角色引發版權疑慮 日本業界憂心衝擊內容產業

    2026/03/31 19:41 即時新聞／綜合報導
    AI生成影片興起，引發日本內容產業對版權與未來發展的憂慮；示意圖。（路透社資料照）

    AI生成影片興起，引發日本內容產業對版權與未來發展的憂慮；示意圖。（路透社資料照）

    隨著生成式人工智慧（AI）技術快速發展，網路上開始出現大量以AI生成的動畫與漫畫角色影像與短片，引發日本內容產業對版權與未來發展的憂慮。

    讀賣新聞》報導，目前包括Gemini、Grok及ChatGPT等生成式AI服務，已可輸出與日本動畫及漫畫角色高度相似的影像內容。社群平台上亦可見如哆啦A夢、超人或《鬼滅之刃》角色等相關生成作品流傳。

    由出版與動畫權利人組成的「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」（CODA）代表理事後藤健郎指出，目前多為約10秒的短片內容，但若未來技術進一步發展至可生成長篇動畫，恐對既有內容產業造成重大衝擊。

    依據日本著作權法，使用漫畫或動畫等著作物原則上須取得權利人授權。然而，後藤健郎表示，目前尚未確認主要日本動畫與漫畫作品有授權AI生成使用的案例。

    早稻田大學知識產權法教授上野達弘指出，若使用者未經授權生成並公開他人著作物，可能需承擔侵權責任，AI服務提供者亦可能面臨法律責任。

    OpenAI去年推出的影像生成服務曾因角色輸出問題引發關注，在日本政府要求改善後，已採取一定程度的輸出限制措施。此外，中國字節跳動於今年2月在中國推出的新服務亦出現類似問題，但尚未在日本公開。

    在海外，圍繞生成AI使用著作物的訴訟案件持續增加，部分案件已出現AI業者敗訴的判決。分析認為，隨著技術進步，相關法律與產業規範仍有待進一步完善。

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