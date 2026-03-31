WSJ：荷姆茲海峽未恢復通航也可收手 川普擬結束對伊行動

據報導，川普已向幕僚表示，即使荷姆茲海峽尚未恢復全面通航，仍可能在數週內結束對伊朗的軍事行動。（美聯社）

據《華爾街日報》31日披露，美國總統川普已向幕僚表示，即使荷姆茲海峽尚未恢復全面通航，仍可能在數週內結束對伊朗的軍事行動。官員表示，華府目前優先目標為削弱伊朗軍事能力，至於航道恢復則可能交由盟友與後續外交處理。

目標轉向削弱軍力 航道重啟留給盟友

報導引述官員的說法指出，川普評估認為，若要徹底重開航道，行動時間將超出他設定的4至6週時限。他傾向在達成削弱伊朗海軍與飛彈庫存的軍事目標後便宣告收手，並要求歐洲與海灣地區盟友承擔後續清理水雷與護航的重任。川普認為這條水道對盟友的能源安全比對美國更為重要，不應由美方獨自承擔長期開銷。

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報導中指出，儘管釋出收手訊號，但兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）與陸軍第82空降師等部隊已進入該區域，展現出政策表態與實際部署間的矛盾。白宮發言人李威特澄清，美軍正朝向恢復航道營運努力，但並未將其列為目前核心目標。

美國財政部長貝森特日前指出，美方正研議由多國小組為油輪護航的可行性，以確保航行自由。目前已有包括英、法、加在內等約40個國家發表聯合聲明，表態準備針對確保海峽安全做出貢獻。美國國務卿魯比歐則強調，美軍完成階段性任務後，開通海峽的進程將取決於德黑蘭的選擇，或是由全球與地區國家組成的聯盟共同承擔。

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