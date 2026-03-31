「逐玉」熱播中國官媒齊轟「粉底液將軍」 分析：代表高層旨意

中國古裝愛情劇「逐玉」近期熱播，備受粉絲追捧之際，卻因男演員妝容精緻而接連引來包括軍媒旗下新媒體的抨擊，據指官媒批判聲音的背後，代表的是「高層旨意」。（截自微博）

中國古裝愛情劇「逐玉」近期熱播，備受粉絲追捧之際，卻因男演員妝容精緻而接連引來包括軍媒旗下新媒體的抨擊，據指官媒批判聲音的背後，代表的是「高層旨意」。

「逐玉」改編自中國網路文學，3月開播以來在中國和東南亞爆紅，在影視平台登頂多國榜單。劇中男演員張凌赫飾演的武將謝征本應殺伐果斷、氣場凌厲，但謝將軍每次登場卻是妝容精緻，面容光潔、皮膚白皙、盔甲華美，中國網友戲稱為「粉底液將軍」。

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「粉底液將軍」近日接連引起官媒抨擊，浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」指當前影視作品「價值觀在向顏值觀讓步」，長遠將對青少年的審美觀、文化觀產生不良影響；共軍媒體平台「鈞正平工作室」也在微博發出題為「古裝劇裡塗脂抹粉的將軍，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」評論文章，並呼籲多拍「飽含陽剛之氣的作品」。

香港明報今天刊發的專文表示，「鈞正平」文章一出，激怒不少張凌赫的粉絲，怒轟「管得太寬」「這位評論員，你自己是不是有陽剛之氣呢，你除了評論還做啥驚天偉業的大事了？」等。

不過，文章說，有人截圖指出「鈞正平」諧音「軍政評」，是軍方最高宣傳帳號，代表的是軍隊立場、國家主流價值觀，粉絲因此嚇壞、紛紛刪評，沒人敢替張凌赫說話。

文章分析，「鈞正平」平時只發軍政大事，極少點評影視，這次出手不同尋常；而首先發炮的「浙江宣傳」來頭也不簡單，「始創人」是時任浙江省委宣傳部長、現任中宣部副部長王綱，「顯然，官媒此次炮轟『粉底液將軍』，背後代表高層旨意」。

文章談到，「眾所皆知，最高領導人對影視也高度重視，曾經在一場內部會議表示，要規制『邪教式』追星、『飯圈』（粉絲圈）亂象等，絕不放任不管」。

這篇文章分析，因為如此，2021年中國颳起對娛樂圈的監管風暴，除了整治「粉絲經濟」背後資本鏈，也針對「娘炮（女性化的男性）文化」發起整治行動。

文章進一步提到，這場被稱為「掃娘風暴」的行動重點是抵制男藝人濃妝艷抹等被視為過於陰柔的表現。中國教育部當時也表示將改革學校體育教育，更多注重培養學生「陽剛之氣」，但是整治了5年，「娘炮」未絕，官媒因此再度重拳狙擊。

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