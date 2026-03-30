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    首頁 > 國際

    伊拉克最大機場深夜多次爆炸！官方證實遇襲 1架軍用運輸機炸毀

    2026/03/30 18:35 即時新聞／綜合報導
    伊拉克巴格達國際機場附近一處空軍基地遇襲，一架隸屬於伊拉克空軍的安-132運輸機遭摧毀。An-132示意圖，非當事運輸機。（彭博）

    伊拉克巴格達國際機場附近一處空軍基地遇襲，一架隸屬於伊拉克空軍的安-132運輸機遭摧毀。An-132示意圖，非當事運輸機。（彭博）

    中東戰火持續延燒，伊拉克最大機場巴格達國際機場（Baghdad International Airport）今日凌晨傳出附近發生多起爆炸事件，伊拉克國防部於台灣時間30日下午證實，位於巴格達機場附近的一處空軍基地遭受攻擊，一架軍用飛機被炸毀。

    綜合外媒報導，伊拉克國防部表示，巴格達機場西側的穆罕默德阿拉空軍基地（Mohammed Alaa Air Base）於當地時間凌晨1點55分（台灣時間30日上午6點55分）遭遇122毫米「格勒德」火箭彈（122 mm Grad rockets）攻擊，襲擊導致一架隸屬伊拉克空軍的「安東諾夫-132」（Antonov-132）運輸機遭到摧毀，所幸無人員傷亡。

    伊拉克安全部門已展開調查，試圖追查火箭發射來源，並由技術團隊評估基地受損情況。此次襲擊發生之際，中東局勢正因美國與以色列對伊朗的軍事行動而持續升溫。伊朗為了報復美以，對伊拉克、約旦等多個設有美軍基地的波斯灣國家發動無人機與飛彈攻擊，衝突範圍持續擴大。

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