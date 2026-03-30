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    首頁 > 國際

    俄國干擾器太強？ 烏軍無人機「走錯路」墜毀芬蘭

    2026/03/30 17:08 即時新聞／綜合報導
    昨日（29日）多架烏克蘭無人機疑似受到俄軍強大電子干擾影響，誤入芬蘭領空，其中一架已墜毀於芬蘭東部城市科沃拉。（路透）

    昨日（29日）多架烏克蘭無人機疑似受到俄軍強大電子干擾影響，誤入芬蘭領空，其中一架已墜毀於芬蘭東部城市科沃拉。（路透）

    芬蘭政府昨日（29日）通報，該國東南部領空遭到多架無人機入侵，軍方隨即派遣F/A-18「大黃蜂」戰鬥機升空攔截並辨識。初步調查顯示，該飛行物為烏克蘭對俄羅斯發動攻擊時偏離航道的無人機，疑似受到俄軍強大電子干擾影響才誤入芬蘭境內，其中一架已墜毀於芬蘭東部城市。

    據《路透》報導，芬蘭國防部指出，週日清晨在芬蘭東南部海域與領空偵測到數個低空、慢速移動的小型目標。芬蘭空軍表示，戰機飛行員隨後辨識出其中一架為烏克蘭製的「AN196」型號無人機。為避免造成地面附帶損傷，飛行員並未開火，該機隨後墜毀於芬蘭東部城市科沃拉（Kouvola）以北地區，另一架無人機也於同一區域墜地。

    芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示，這些迷航的無人機與烏克蘭攻擊俄羅斯目標有關，他指出：「俄羅斯具備極強的電子干擾能力，可能是導致無人機誤入芬蘭領空的主因。」

    事實上，這並非單一事件。波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛上週也曾通報，多架烏克蘭無人機在攻擊俄羅斯波羅的海沿岸石油設施時，因失控偏離航道，最終墜毀於其國土。

    隨著由美國斡旋的和平談判陷入停滯，烏克蘭近期加強對俄羅斯煉油廠與出口航道的攻擊，旨在削弱俄國的戰爭經濟。本月以來，俄羅斯西部三大主要油港：黑海的諾沃羅西斯克（Novorossiysk），以及靠近芬蘭邊界的波羅的海普里莫斯克（Primorsk）與烏斯季盧加（Ust-Luga），均遭到烏克蘭無人機的精準打擊。

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