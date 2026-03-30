港府安排居民返宏福苑收拾 稱「告別不用太多時間」惹議

香港政府日前宣布，去年發生火災的大埔宏福苑7座大廈的居民，可自4月起分批返回住戶收拾物品，每戶最多4人及最多逗留3小時。副政務司長卓永興說，4人返回住所等同有12小時，還說「告別不用太多時間」，引起不少居民不滿。（法新社資料照）

香港政府日前宣布，去年發生火災的大埔宏福苑7座大廈的居民，可自4月起分批返回住戶收拾物品，每戶最多4人及最多逗留3小時。副政務司長卓永興說，4人返回住所等同有12小時，還說「告別不用太多時間」，引起不少居民不滿。

港府日前公布，受大火波及的宏福苑7座大廈的居民由4月20日起可分批返回住所收拾，每戶最多4人進入，最多逗留3小時。

請繼續往下閱讀...

據港媒報導，香港副政務司長卓永興28日在電台節目表示，「如你4人上去，有3個鐘（小時），其實有12個鐘（小時）做嘢（處理）」。

卓永興又指，「告別我認為不用太長時間，他們可以逗留、懷緬」，相信居民知道財物及珍貴物品放在什麼位置，認為3小時應該足夠。

卓永興表示，部份住所「滿目瘡痍」，牆壁、天花、樑柱、窗戶及樓梯殘破不堪，在居民返回住所前，政府須先對樓宇結構進行大量加固工程，及清理公眾地方等，多座大廈未能使用升降機，居民應量力而為。

卓永興「告別不用太長時間」的言論引起不少居民不滿；有居民批評「4人返回住所共有12小時」的說法偷換概念，對悼念被限時感到難受。

有宏福苑居民在網上發起連署，要求港府放寬返回住所收拾的安排，迄今有逾500戶居民連署。

卓永興30日表示，若居民認為收拾一次後仍有需要再返回住所，可向「一戶一社工」反映，當局會視乎現場實際情況彈性處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法