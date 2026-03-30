為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    佈局中東爭取支持 澤倫斯基與約旦國王討論安全合作

    2026/03/30 17:12 編譯林家宇／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基積極尋求與中東國家建立安全合作關係。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基積極尋求與中東國家建立安全合作關係。（路透）

    2月28日伊朗戰爭爆發後，中東國家頻繁遭受德黑蘭無人機侵襲，對防空系統造成重大負擔。過去4年多來與俄羅斯作戰累積豐富無人機防禦經驗的烏克蘭，積極和受影響國家洽談安全合作，包括與約旦討論建立安全夥伴關係。

    烏克蘭總統澤倫斯基在通訊軟體Telegram表示，他29日與約旦國王阿布杜拉二世討論安全領域的潛在夥伴關係，以及中東、波斯灣整體局勢的潛在夥伴關係，「就我們的經驗來看，深知若缺少一套統一的系統，便無法建立保護人民與關鍵基礎建設的完善保護。」

    在西方盟友的軍事援助尚存在變數，以及預算赤字難以負荷國內武器生產的困境下，澤倫斯基盼透過與中東國家建立安全合作，得到來自波斯灣國家的支持。烏國28日已與阿拉伯聯合大公國和卡達達成國防合作共識。

    澤倫斯基強調，由於4年多來不得不抵禦俄羅斯接二連三的空襲，使用的武器還包括伊朗無人機，因此烏克蘭具備這類統一的防空系統。此外，基輔期望能在提供專業協助的同時，也能從合作對象獲得協助強化自身。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播