佈局中東爭取支持 澤倫斯基與約旦國王討論安全合作

烏克蘭總統澤倫斯基積極尋求與中東國家建立安全合作關係。（路透）

2月28日伊朗戰爭爆發後，中東國家頻繁遭受德黑蘭無人機侵襲，對防空系統造成重大負擔。過去4年多來與俄羅斯作戰累積豐富無人機防禦經驗的烏克蘭，積極和受影響國家洽談安全合作，包括與約旦討論建立安全夥伴關係。

烏克蘭總統澤倫斯基在通訊軟體Telegram表示，他29日與約旦國王阿布杜拉二世討論安全領域的潛在夥伴關係，以及中東、波斯灣整體局勢的潛在夥伴關係，「就我們的經驗來看，深知若缺少一套統一的系統，便無法建立保護人民與關鍵基礎建設的完善保護。」

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在西方盟友的軍事援助尚存在變數，以及預算赤字難以負荷國內武器生產的困境下，澤倫斯基盼透過與中東國家建立安全合作，得到來自波斯灣國家的支持。烏國28日已與阿拉伯聯合大公國和卡達達成國防合作共識。

澤倫斯基強調，由於4年多來不得不抵禦俄羅斯接二連三的空襲，使用的武器還包括伊朗無人機，因此烏克蘭具備這類統一的防空系統。此外，基輔期望能在提供專業協助的同時，也能從合作對象獲得協助強化自身。

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