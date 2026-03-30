警方誤用AI人臉辨識 美婦慘淪跨州冤獄5個月

1名美國田納西州婦女在警方使用人工智慧（AI）人臉辨識工具，將她與遠在從未去過的北達科他州發生的犯罪連結後，在獄中無辜度過5個多月。（示意圖，歐新社檔案照）

1名美國田納西州婦女在警方使用人工智慧（AI）人臉辨識工具，將她與遠在從未去過的北達科他州發生的犯罪連結後，在獄中無辜度過5個多月。

北達科他州最大城市法哥（Fargo）警方已承認此案存在「若干錯誤」，並承諾將改變其作業流程，但未直接道歉。

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美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，根據法哥警察局的聲明與1個經過驗證的群眾募資平台GoFundMe頁面，現年50歲的莉普斯（Angela Lipps）去年7月14日在田納西州被捕。

莉普斯並不知道，幾週前，距離她田納西州住家1000多英里外的法哥市，已對她發出逮捕令。警方表示，幾個月前，法哥市及其周邊地區發生多起銀行詐欺案。

法哥警察局長齊波爾斯基（Dave Zibolski）在給CNN的電子郵件中表示，在尋找銀行詐欺案嫌疑人的過程中，調查人員使用「我們合作機構的人臉辨識技術」，以及「獨立於AI之外的額外調查步驟，來協助身分識別」，然後才將報告提交給凱斯郡（Cass County）州檢察官辦公室。

但齊波爾斯基在24日的記者會上表示，西法哥（West Fargo）警方採購自己的AI人臉辨識系統，「而我們高層對此並不知情……我們本來不會允許使用該系統，且該系統現已被禁用。」

西法哥警局告訴CNN，他們使用的是Clearview AI，這是一家擁有多達數十億張從網路（包括社群媒體）抓取照片資料庫的新創公司。Clearview「識別出1名特徵與安琪拉．莉普斯相似的潛在嫌疑人」，西法哥警方隨後將該報告分享給法哥警方，但西法哥警方並未提出任何指控，也沒有足夠的證據對西法哥詐欺案的任何人提出告訴。

7月1日，1名北達科他州法官簽署對莉普斯的逮捕令，並附帶全國引渡條款。她在7月被捕，並在田納西州的監獄裡待了3個多月才被引渡。

直到10月，田納西州執法部門才告知北達科他州凱斯郡警長辦公室，已取得莉普斯的引渡豁免書。根據她的律師說法，她面臨多項指控，包括重罪竊盜與重罪未經授權使用個人身分識別資訊。目前並不清楚為何田納西州當局花了這麼長時間，才通知北達科他州當局莉普斯被捕的消息。

根據為莉普斯募資的GoFundMe頁面，她在法哥被指派1名律師，該律師發現銀行紀錄，證明她在案發期間一直待在田納西州。12月12日，州檢察官辦公室通知法哥警方，辯方已提出「潛在的無罪證據」。

根據法哥警方說法，12月23日，法哥警方、州檢察官與法官「一致同意在保留後續法律追訴權利的情況下撤銷指控，以利進一步調查」。莉普斯於平安夜獲釋。

據報導，莉普斯是3個孩子的母親與5個孫子的祖母，在被引渡前從未去過北達科他州。對莉普斯來說，這幾個月的牢獄之災是毀滅性的。

莉普斯的案件發生之際，正值美國各地警局迅速整合包括AI在內的新技術，但警方使用這項新技術已招致批評。

去年，由於AI驅動的安全系統將1名青少年的空多力多滋（Doritos）包裝袋標記為可能的槍枝，武裝警察將1名巴爾的摩郡（Baltimore County）高中生上銬並搜身。此事引發對學校安全協議的批評，並呼籲追究責任。

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