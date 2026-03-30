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    首頁 > 國際

    巴基斯坦外長：近日將主辦美伊會談 盼促停火終結中東衝突

    2026/03/30 03:05 國際新聞中心／綜合報導
    埃及（由左至右）、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其外交部長，29日在伊斯蘭馬巴德集會，希望促成美伊直接會談，結束長達1個月的戰爭。（法新社）

    埃及（由左至右）、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其外交部長，29日在伊斯蘭馬巴德集會，希望促成美伊直接會談，結束長達1個月的戰爭。（法新社）

    巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）29日宣布，伊斯蘭馬巴德很快將主辦美國與伊朗之間的會談。但他並未說明會談將是直接或間接進行。美國或伊朗尚未立即對此發表評論。

    達爾在區域各國外長於伊斯蘭馬巴德會晤後，發表電視演說指出：「巴基斯坦很高興伊朗與美國都對巴基斯坦促成」這場將於「未來幾天」舉行的會談「表達信心」。

    他表示，土耳其、埃及與沙烏地阿拉伯的外長，一致支持巴基斯坦的和平努力。預計這些部長將於30日再次會面。

    4國外長29日在巴基斯坦集會，希望促成美伊直接會談，結束長達1個月的戰爭。達爾在伊斯蘭馬巴德分別與土耳其和埃及外長舉行雙邊會談，巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）28日也與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話。

    巴基斯坦已成為調停者，其與華府及德黑蘭皆保持相對良好的關係。巴基斯坦官員表示，他們此次公開的努力，是經過數週的檯面下外交後所達成的。

    在約2500名受過兩棲登陸訓練的美國陸戰隊員抵達中東後，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）駁斥在巴基斯坦舉行的會談，指其為掩護行動。據官方媒體報導，卡利巴夫聲稱，伊朗部隊「正等著美國地面部隊抵達，以便讓他們陷入火海，並永遠懲罰其區域夥伴」。

    這場戰爭已威脅到全球石油、天然氣與肥料的供應，並擾亂航空交通。伊朗對具戰略意義的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的箝制，已撼動市場與價格，如今伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也宣布參戰，恐將威脅另一條重要水道——通往紅海的曼德海峽（Bab el-Mandeb strait）的航運。

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