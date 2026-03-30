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    美副總統范斯暗示 伊朗戰事即將落幕 油價上漲僅為「暫時現象」

    2026/03/30 01:12 國際新聞中心／綜合報導
    美國副總統范斯表示，與伊朗的戰爭將「再持續一小段時間」，直到美國與以色列能夠「徹底削弱」這個伊斯蘭共和國。（歐新社檔案照）

    美國副總統范斯表示，與伊朗的戰爭將「再持續一小段時間」，直到美國與以色列能夠「徹底削弱」這個伊斯蘭共和國。（歐新社檔案照）

    美國副總統范斯（JD Vance）表示，與伊朗的戰爭將「再持續一小段時間」，直到美國與以色列能夠「徹底削弱」這個伊斯蘭共和國。「我們正在完成任務。我們很快就會離開那裡，而油價也將會回落。」

    紐約郵報（New York Post）28日報導，范斯向播客（Podcast）主持人強生（Benny Johnson）表示：「總統將會繼續推進一小段時間，以確保一旦我們離開，我們在非常、非常長的一段時間內都不必再來一次。」

    范斯強調，伊朗正以各種方式威脅美國，「他們仍在試圖製造核武。我們必須在非常、非常長的一段時間內徹底削弱他們，這就是目的所在。」

    范斯表示，這項任務的目標是確保美國不必在「1年後」重返伊朗。

    范斯說，針對這個強硬政權，美國即使沒有達成全部，也已經達成「絕大多數」的軍事目標。

    美國中央司令部（US Central Command）在社群媒體上發布一則高調的貼文，展示伊朗船艦遭摧毀的解密影片。中央司令部在社群平台X的貼文圖說中寫道：「數十年來，伊朗海軍艦艇在區域水域威脅並騷擾全球航運，但那樣的日子已經結束了。」

    對伊朗開戰直接導致油價上漲。荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油咽喉要道，而德黑蘭扼守這條通道。但范斯強調，這只是「對這場最終將是短期衝突的非常、非常暫時的反應」。

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