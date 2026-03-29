被逮近3月首度打破沉默 馬杜羅獄中發文感謝支持者

馬杜羅支持者在活動中高舉馬杜羅及妻子佛羅雷斯的畫像。（歐新社）

今年1月遭美軍空降逮捕的委內瑞拉前總統馬杜羅伉儷，28日在獄中首次透過社群媒體發文表示，他們感到「堅定」且「平靜」。

《法新社》報導，美軍突擊今年1月突襲馬杜羅和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）住所加以抓捕後，他們已被關押在布魯克林的1所監獄近3個月，期間一直無法上網或閱讀報紙。

請繼續往下閱讀...

不過，馬杜羅夫婦28日在X發文表示：「我們很好，堅定、平靜，並且一直在祈禱。我們收到你們的來信、訊息、電子郵件、信件和祈禱。每一句愛的話語，每一個關懷的舉動，每一份支持的表達都充盈著我們的靈魂，並在精神上給予我們力量」。目前尚不清楚是誰代表他們發布這則消息。

一位接近委內瑞拉政府的消息人士透露，馬杜羅閱讀《聖經》，在布魯克林大都會拘留中心的一些獄友還稱他為「總統」。消息人士補充道，馬杜羅只被允許與家人和律師通話，每次通話時間不得超過15分鐘。他的兒子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）在公開場合表示，父親身體狀況良好，情緒平靜，甚至在監獄中還會鍛鍊。

馬杜羅自稱「戰俘」，自1月5日在紐約出庭受審以來一直保持沉默。

這對夫婦在最新發文中還寫道：「我們深深欽佩我們的人民在艱難時期保持團結的能力，以及他們在委內瑞拉國內外表達愛、覺悟和團結的精神。」

26日，在長達1小時的聽證會上，法官駁回辯方提出的動議，該動議稱馬杜羅及其妻子顯然無力在沒有委內瑞拉政府援助的情況下支付訴訟費用。2人在庭審中均未發言。

馬杜羅對「毒品恐怖主義」陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍和爆炸裝置，以及共謀持有機關槍和爆炸裝置等指控拒不認罪。

今年1月的美軍行動推翻自2013年以來一直領導委內瑞拉的馬杜羅，迫使這個石油豐富的國家在很大程度上屈從於美國總統川普的意志。2018年以來一直擔任馬杜羅副手的羅德里格斯現在執掌政權，正努力領導一個擁有世界最大已探明石油儲量、但經濟卻一團糟的國家。

自馬杜羅下台以來，羅德里格斯頒布一項歷史性的特赦法，釋放馬杜羅執政期間被監禁的政治犯，並根據美國要求，改革石油和採礦法規，以期獲得委內瑞拉豐富的自然資源。

本月，美國國務院宣布恢復與委內瑞拉的外交關係，這標誌著兩國關係正在解凍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法