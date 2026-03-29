一語成讖！ 大馬男掃墓嘆「明年不來了」 當場倒地成遺言......

馬來西亞男子掃墓，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

隨著清明節將至，馬來西亞各地湧現掃墓祭祖人潮，然而檳城亞依淡卻傳出一起憾事。一名57歲華裔男子獨自前往山區掃墓時，疑似因頂著烈日奔波並試圖撲滅餘火，導致體力嚴重透支，脫口而出「明年不要再來了」後隨即倒地昏厥，送醫搶救後仍宣告不治。

綜合馬國媒體報導，這起意外發生於昨（28）日中午約12時50分。當時居林義務消防隊接獲報案指義山發生火警，隊員趕抵現場後發現，死者正在墳前祭拜，而周遭野草因焚燒金紙火星飛濺而不慎起火。死者當時神志清醒並坦承疏失，義消人員隨後協助將火勢撲滅。

請繼續往下閱讀...

消防隊員回憶，死者祭拜的墳墓位於斜坡下方，必須沿著陡峭土梯往返，對體力是極大考驗。隊員見死者氣喘吁吁，曾主動提議攙扶卻遭婉拒，只好緊跟在後觀察。不料，死者爬上階梯坐下休息時，精疲力竭地嘀咕了一句：「很累啊，明年不要再來清明了。」隨後嘗試起身卻瞬間失去意識昏倒。

消防隊員見狀立即進行心肺復甦術（CPR）搶救，死者呼吸一度中斷後恢復，隨後由救護車緊急送往醫院，無奈最終仍撒手人寰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法