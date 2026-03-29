中東空襲當下收到避難簡訊？ 點開竟是間諜軟體

位於以色列拉馬特甘（Ramat Gan）的一個地下地鐵站內，男子靠著牆滑手機。當實體飛彈來襲、警報響起時，數位攻擊也正試圖利用民眾的焦慮感，入侵平民手機。（法新社）

當空襲警報響起，民眾急忙點開手機查看避難資訊。然而，資安專家指出，近年衝突中，攻擊已不只發生在實體空間，交戰方的攻擊目標也開始延伸到平民日常使用的數位裝置。

據《美聯社》報導，在近來伊朗發動飛彈攻擊的混亂中，部分持有Android手機的以色列民眾，收到了一封看似救命的簡訊，內容提供防空洞的即時資訊連結。以色列資安公司「查核點」（Check Point）調查發現，這並非好心救援，而是被認為與伊朗有關的精密網路攻擊。一旦點擊連結，手機便會遭植入間諜軟體，駭客可取得相機、定位與個資的存取權限。專家指出，這類將數位攻擊與實體空襲幾乎同步進行的情況並不常見。

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這場數位戰火的波及範圍已全面擴散。美國資安公司DigiCert追蹤發現，近50個與伊朗有關的駭客組織，已發動近5800次網路攻擊，目標涵蓋美國、以色列及中東多國的網路系統。除了竊取機密，駭客更將矛頭對準醫療機構與數據中心。

近期一家美國醫療技術公司遭網路攻擊並被植入勒索軟體，但對方並未要求贖金，顯示這類攻擊可能並非以獲利為目的，而是以造成系統破壞與擾亂運作為主要特徵。

假訊息透過AI擴散 手機成資訊戰前線

除了駭客植入間諜軟體，假訊息也正透過人工智慧（AI）技術在民眾的手機裡快速擴散。交戰雙方或其支持者在社群平台上，大量散播未經證實的造假影像與戰事訊息，進一步增加民眾判斷資訊真偽的難度。

專家評估，由於網路攻擊具備低成本且難以追蹤的特性，即便實體衝突暫時停火，這種針對平民手機與基礎設施的數位擾亂戰術，仍將長期存在。

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