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    首頁 > 國際

    防中俄破壞衛星！德澳簽署太空安全協議 打造全球預警系統

    2026/03/27 01:02 國際新聞中心／綜合報導
    德國國防部長佩斯托瑞斯在訪問澳洲時表示，中國與俄羅斯已擴充在太空的進攻能力，能夠干擾、癱瘓或摧毀衛星。（美聯社）

    德國國防部長佩斯托瑞斯在訪問澳洲時表示，中國與俄羅斯已擴充在太空的進攻能力，能夠干擾、癱瘓或摧毀衛星。（美聯社）

    德國與澳洲26日同意簡化雙方互駐部隊的程序，並在太空防禦領域合作，計畫透過聯合感測器網絡，建立一個防範衛星遭破壞的全球預警系統，以提升太空安全。

    綜合《法新社》與《法新社》報導，這項雙邊協議由德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles），26日在坎培拉簽署，內容也涵蓋彼此交換太空中潛在敵對演習的數據。

    馬勒斯說，兩國將簽署一份「駐軍地位協定」（status of forces agreement），使「我們的國防部隊在彼此國家內行動變得更加容易」。

    佩斯托瑞斯在與馬勒斯的聯合記者會上說，中國與俄羅斯已擴充在太空的進攻能力，能夠干擾、癱瘓或摧毀衛星，「我們必須了解上面發生的事，唯有如此才能保護我們自己的系統。」

    對全球武裝部隊而言，太空已成為日益重要的領域。例如，各國軍方仰賴基於衛星的數據與通訊，以盡早偵測彈道飛彈的發射。

    佩斯托瑞斯去年宣布，計畫在未來5年投資超過350億歐元（約1.29兆台幣）於太空系統。

    馬勒斯說，澳洲深化與德國的夥伴關係非常重要，柏林是支持以規則為基礎之國際秩序的理念相近國家。

    佩斯托瑞斯也訪問專門生產雷射武器的澳洲國防製造商EOS。德國軍方正尋求為軍艦採購這類系統，以進行無人機防禦，EOS是潛在的承包商之一。

    EOS說，其「阿波羅」（Apollo）系統能以相對較低的成本，每分鐘擊落多達30架無人機；「阿特拉斯」（Atlas）系統則使用高功率雷射，來癱瘓甚至摧毀衛星。

    澳洲也將把德國TDW公司的飛彈，納入其導引武器製造計畫中，以應對烏克蘭與中東衝突導致全球供應吃緊之際，印太地區可能出現短缺。

    佩斯托瑞斯本週在訪問日本、新加坡和澳洲期間強調，歐洲和印太地區的中等規模國家，在維護國際規則、保護貿易路線、能源供應和安全方面，擁有共同利益。

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