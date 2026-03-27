伊朗戰事消耗太大 傳美國考慮挪用烏克蘭軍援

隨著伊朗戰爭耗盡美軍部分最關鍵的彈藥，五角大廈正考慮是否將原訂運往烏克蘭的武器轉往中東，包括「愛國者」防空攔截飛彈。（法新社檔案照）

3名知情人士透露，隨著伊朗戰爭耗盡美軍部分最關鍵的彈藥，五角大廈正考慮是否將原訂運往烏克蘭的武器轉往中東。

《華盛頓郵報》26日獨家報導，儘管尚未做出轉移裝備的最終決定，但這項轉變將凸顯維持美國對伊戰爭所需的權衡日益增加；在不到4週的戰鬥中，美國中央司令部（US Central Command）已打擊超過9000個目標。

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3名匿名人士說，可能從烏克蘭轉移的武器，包括防空攔截飛彈。這些飛彈是透過去年啟動的一項北大西洋公約組織（NATO）計畫所訂購，由夥伴國為基輔購置美國武器。

即使川普政府切斷五角大廈的部分直接安全援助，「烏克蘭優先需求清單」（PURL）倡議仍確保特定軍事裝備能持續運往基輔。

五角大廈發言人在聲明中說，戰爭部將「確保美軍及其盟邦與夥伴的部隊，擁有作戰並贏得勝利所需的一切」，但拒絕發表其他評論。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）在聲明中說，基輔一直讓夥伴了解其包括防空方面的需求，但也理解戰爭期間的「相當不確定時期」，「近期中東軍事行動初期的任何干擾，都已獲得緩解。」

回應提問時，北約並未說明是否知悉或擔憂美國裝備可能改變運交路線。1名北約官員在電子郵件中表示，各國「繼續為PURL做出貢獻，且裝備正源源不絕地運入烏克蘭」。

這名官員指出，自去年夏天以來，該倡議已供應烏克蘭「愛國者」（Patriot）飛彈連75％的飛彈，以及其他防空系統所使用的幾乎所有彈藥。

美國總統川普上任以來，基輔主要的歐洲支持者，已在資助與武裝烏克蘭部隊方面發揮主導作用。去年由北約促成的PURL倡議，為烏克蘭提供了一個權宜之計，只要歐洲人買單，就能繼續取得美國武器。這項協議為川普帶來政治勝利，也讓北約得以平息外界對於川普政府與俄羅斯達成和平協議的野心，可能讓基輔陷入險境的擔憂。

歐洲國家目前為基輔提供大部分軍事支援，包括獨立於北約之外的若干直接供應，但PURL為烏克蘭供應關鍵的美國裝備，包括高階彈藥與稀缺的防空攔截飛彈。1名美國官員說，各國已透過該計畫，承諾為烏克蘭提供約40億美元的軍備。

2名不具名的歐洲外交官說，美國2月28日對伊朗發動攻擊以來，歐洲各國開始擔心華府正迅速耗盡其既有彈藥，火力消耗速度可能會延遲他們自己的訂單，並中斷美國系統透過PURL運交給烏克蘭的進度。

其中1名外交官說：「他們確實在大量消耗彈藥，因此現在的問題是，他們透過該協議還能繼續提供多少。」

1名歐洲官員說，美國任何轉移系統的決定，都只會影響接下來1到2個月後對烏克蘭的運交，因為「已經有物資在運送管道中了」。

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