停戰條件竟是分伊朗石油？ WSJ：川普要幕僚6週內替他收拾戰場

川普25日於華府出席共和黨國會全國委員會（NRCC）年度募款晚宴。據報導，川普已向幕僚要求在4至6週內結束伊朗戰爭。（路透）

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，美國總統川普已要求在4至6週內結束伊朗戰爭，但內部評估顯示，相關談判與軍事選項仍缺乏明確出路。川普已向幕僚表達盡速收戰的立場，並曾提出將取得伊朗部分石油納入終戰條件的構想。

根據WSJ報導，戰事持續近1個月後，川普向親信透露衝突已進入尾聲，要求團隊遵循他公開設定的4至6週退場時間表。此外，白宮同時規劃於5月中旬與中國國家主席習近平會晤，中東戰事的進程已成為該場峰會的重要考量因素之一。

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然而，川普目前面臨缺乏簡單退場方案的困境。和平談判仍處於初期階段，且德黑蘭至今拒絕與華府直接對話。在尋求終戰的過程中，一名高級行政官員透露，川普曾向幕僚提出一項構想：確保美國能獲得伊朗部分石油資源，作為終戰協議的一部分。不過官方尚未針對此結果展開具體規劃。若無法達成協議，美方恐面臨荷姆茲海峽遭持續封鎖的風險。

報導指出，在軍事層面，川普對下令美軍進入伊朗本土持保留態度，主因是擔憂戰事延長會增加美軍傷亡。目前已有近300名美軍受傷、13人陣亡。為提供行動選項，五角大廈正向中東部署數千名地面部隊。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）警告，若德黑蘭拒絕協議，美國將發動強烈打擊。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對此則直言，軍方目前是「用炸彈在談判」。

面臨期中選舉壓力 聚焦通膨與民生經濟

報導分析，除了戰局壓力，川普同時面臨國內嚴峻的期中選舉挑戰。部分核心幕僚希望川普能盡快結束衝突，將施政焦點轉回選民最關切的民生議題，特別是受戰爭影響而加劇的生活成本與通膨壓力。

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