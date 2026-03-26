曾槓小草！ 日本議員上畠寬弘京大碩士畢業 圓夢與李登輝同校

日本神戶市議員上畠寛弘從京都大學公共政策大學院畢業，並取得公共政策碩士學位。（圖擷自「uehata1204」Threads，本報合成）

日本神戶市議員上畠寛弘日前「因表態不應允許『試圖逃避司法的柯文哲』入境之言論」遭大量「小草」出征，他在網上與白營支持者互嗆掀起外界高度矚目。他近日分享從京都大學公共政策大學院畢業，並取得公共政策碩士學位，京都大學不僅是台灣前總統李登輝、台灣日本關係協會會長謝長廷曾就讀學校，也是他長久以來的榮幸與夢想。

上畠寛弘23日於Threads發文提及，他已順利修畢京都大學公共政策大學院，並取得公共政策碩士學位。非常感謝大家一路以來的支持！

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上畠寛弘透露，京都大學不僅是我敬愛的李登輝前總統的母校，亦是曾任「駐日大使」、現任台灣日本關係協會會長的謝長廷閣下就讀過的學府。能夠在同一所學府學習，是我長久以來的榮幸與夢想。「今後，我將持續深化作為政治人物的見識，為社會做出更多貢獻，並進一步促進台日友好關係。」

上畠寛弘還曬出學位證書笑說，「再次向一直以來支持與鼓勵我的各位，致上最誠摯的感謝」。

大量網友看到貼文後紛紛留言道喜，有人說「恭喜議座獲名校京都大學碩士！好棒喔！」、「恭喜議員，未來常來台灣！」、「恭喜！」、「一邊工作一邊進修真的很不容易。恭喜議員」。

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