為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曾槓小草！ 日本議員上畠寬弘京大碩士畢業 圓夢與李登輝同校

    2026/03/26 12:53 即時新聞／綜合報導
    日本神戶市議員上畠寛弘從京都大學公共政策大學院畢業，並取得公共政策碩士學位。（圖擷自「uehata1204」Threads，本報合成）

    日本神戶市議員上畠寛弘從京都大學公共政策大學院畢業，並取得公共政策碩士學位。（圖擷自「uehata1204」Threads，本報合成）

    日本神戶市議員上畠寛弘日前「因表態不應允許『試圖逃避司法的柯文哲』入境之言論」遭大量「小草」出征，他在網上與白營支持者互嗆掀起外界高度矚目。他近日分享從京都大學公共政策大學院畢業，並取得公共政策碩士學位，京都大學不僅是台灣前總統李登輝、台灣日本關係協會會長謝長廷曾就讀學校，也是他長久以來的榮幸與夢想。

    上畠寛弘23日於Threads發文提及，他已順利修畢京都大學公共政策大學院，並取得公共政策碩士學位。非常感謝大家一路以來的支持！

    上畠寛弘透露，京都大學不僅是我敬愛的李登輝前總統的母校，亦是曾任「駐日大使」、現任台灣日本關係協會會長的謝長廷閣下就讀過的學府。能夠在同一所學府學習，是我長久以來的榮幸與夢想。「今後，我將持續深化作為政治人物的見識，為社會做出更多貢獻，並進一步促進台日友好關係。」

    上畠寛弘還曬出學位證書笑說，「再次向一直以來支持與鼓勵我的各位，致上最誠摯的感謝」。

    大量網友看到貼文後紛紛留言道喜，有人說「恭喜議座獲名校京都大學碩士！好棒喔！」、「恭喜議員，未來常來台灣！」、「恭喜！」、「一邊工作一邊進修真的很不容易。恭喜議員」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播