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    首頁 > 國際

    中國暗示美伊釋出談判意願 王毅：中東和平已浮現一絲希望

    2026/03/26 12:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    中國外交部長王毅表示，由於各方採取措施停止中東戰火，和平的「一絲希望」已經出現。（歐新社）

    中國外交部長王毅表示，由於各方採取措施停止中東戰火，和平的「一絲希望」已經出現。（歐新社）

    伊朗戰爭已進入第4週，美國警告若伊朗不接受結束戰爭的和平計劃，總統川普將讓地獄降臨（unleash hell），伊朗則堅稱不會進行談判。對此中國表示，雖然伊朗仍誓言繼續戰鬥，但由於各方採取措施停止中東戰火，和平的「一絲希望」已經出現。

    根據《法新社》報導，中國外交部長王毅分別與埃及和土耳其外交部長通話，敦促他們協助促成美國與伊朗的對話，並暗示美伊都已釋放出願意重返談判桌的訊號。

    據中國25日晚發布的新聞稿，王毅在與埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）的通話中表示，鑑於美國和伊朗都已釋放出談判意願，和平的一線希望已經出現。

    王毅也在與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）的通話中指出，延長中東戰火只會造成更多傷亡和不必要的損失，並導致衝突進一步蔓延。

    王毅告訴費丹，中東衝突的對錯「非常清楚」，並強調中國支持土耳其幫助美伊重啟談判。

    費丹曾聲稱，土耳其一直在與美國和伊朗進行對話，並積極開展外交努力以結束中東戰火。

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