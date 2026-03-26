中東戰事未平息 澤倫斯基：俄羅斯正以交換條件勒索美國

澤倫斯基提到，俄羅斯試圖以「停止與伊朗分享軍事情報」來勒索美國，讓美國切斷烏克蘭獲取情報數據的管道。（法新社）

中東戰事持續之際，烏克蘭與俄羅斯的戰爭也尚未停歇，烏克蘭總統澤倫斯基接受25日《路透》訪問時提到，俄羅斯試圖以「停止與伊朗分享軍事情報」來勒索美國，讓美國切斷烏克蘭獲取情報數據的管道。

根據《路透》報導，澤倫斯基受訪時指出，烏克蘭軍事情報部門已掌握證據，證明俄羅斯仍在向伊朗提供情報，俄羅斯對美國聲稱：「如果美國停止向烏克蘭提供情報，我就不會向伊朗提供情報。」強調俄羅斯此舉就是在敲詐勒索。

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過去俄羅斯否認向伊朗提供援助，華府在3月初期也提到，與俄羅斯討論此問題時，俄羅斯也否認此說法。

澤倫斯基提到，自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，烏克蘭持續遭受伊朗自殺無人機的攻擊，而目前烏克蘭正在幫助沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達在內的幾個海灣國家應對其領土上的無人機襲擊。澤倫斯基表示，他希望烏克蘭能夠與一些海灣國家達成長期協議，進而籌備資金，用於生產烏克蘭無人機攔截器或獲得烏克蘭急需的防空飛彈。

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