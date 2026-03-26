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    首頁 > 國際

    美：毀伊朗逾6成軍火產線 海軍大型船艦92％遭破壞

    2026/03/26 10:38 中央社
    美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）今天表示，美國已摧毀伊朗2/3的飛彈與無人機生產設施，另重創相同比例的海軍造艦能力。（歐新社資料照）

    美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）今天表示，美國已摧毀伊朗2/3的飛彈與無人機生產設施，另重創相同比例的海軍造艦能力。（歐新社資料照）

    美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）今天表示，美國已摧毀伊朗2/3的飛彈與無人機生產設施，另重創相同比例的海軍造艦能力。

    法新社報導，根據上傳社群平台X的影片，古柏同時估計，伊朗海軍最大型船艦之中已有92%遭到破壞或摧毀。

    他說：「根據我的作戰評估，他們（伊朗）現在已喪失在區域乃至全世界有效投射海軍戰力和影響力的能耐。」

    隨著戰爭來到第4週，古柏補充表示，美軍與以色列發動的這場戰爭在達成目標方面，目前在達成各項明確目標上「進度符合或超前預期」。

    他說：「我們已摧毀或破壞超過2/3的伊朗飛彈、無人機及海軍生產設施和造船廠，且我們尚未完成任務。」古柏並指出，美軍至今已攻擊超過1萬個軍事目標。

    伊朗則幾乎每天都以飛彈攻擊波灣各地目標，作為對美國及以色列攻擊的報復。

    不過，古柏表示，伊朗無人機及飛彈的發射頻率已降9成，「我們也已排除其重建這些武器的能力」。

    針對美方稱正與伊朗談判一事，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗並無與美國談判的計畫，且打算持續戰鬥。

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