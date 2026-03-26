川普神秘「伊朗大禮」曝光！ 以媒揭真相：只是這事...

美國總統川普稱收到伊朗送來的大禮，他未透露禮物內容；以色列媒體爆料，所謂的大禮其實就是允許部分油輪通過荷姆茲海峽。（路透）

美國總統川普24日在白宮表示，收到伊朗送來的大禮，他未透露禮物內容，只稱這禮物與石油與天然氣相關；現有以色列媒體爆料，所謂的伊朗大禮其實就是伊朗允許部分油輪安全通過荷姆茲海峽。

《以色列時報》（Times of Israel）報導，根據1名阿拉伯高級外交官與1名美國官員的說法指出，美國總統川普口中伊朗送給華盛頓的「禮物」，其實是近日允許數艘油輪安全通過荷姆茲海峽。

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這名美國官員透露，川普政府上週末透過中間人向伊朗傳遞訊息，試探是否存在外交降溫的可能，並要求德黑蘭釋出善意。阿拉伯外交官指出，作為回應，伊朗同意讓數艘與美國或以色列無關的油輪通過荷姆茲海峽，以協助穩定全球市場。

川普24日表示：「伊朗昨天做了一件令人驚奇的事。事實上，他們給我們一份禮物，這份禮物今天送到，而且是價值極高的禮物。這與伊朗核計畫無關，而是和石油與天然氣相關的，他們做了一件非常好的事。」但未直接說出禮物內容。

阿拉伯外交官直言，僅讓少數油輪安全通行，不太可能對全球油價產生顯著或長期影響，顯示伊朗目前仍未準備做出更大讓步，這份「禮物」影響有限，也解釋了為什麼川普沒有明確說明內容。

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