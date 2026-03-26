台灣缺席喀麥隆WTO部長會議 美國會抨擊中國介入

美國聯邦眾議院美中競爭特別委員會今天發表聲明，抨擊中國介入導致台灣無法參與在喀麥隆舉行的世界貿易組織部長會議。世貿會議主辦國長期承認台灣為「個別關稅領域」，這是中國操控國際機構的另一個例證。（法新社）

美國聯邦眾議院美中競爭特別委員會今天發表聲明，抨擊中國介入導致台灣無法參與在喀麥隆舉行的世界貿易組織部長會議。世貿會議主辦國長期承認台灣為「個別關稅領域」，這是中國操控國際機構的另一個例證。

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議26日至29日在非洲國家喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）舉行。主辦國喀麥隆矮化台灣代表團簽證國籍，外交部已提出強烈譴責。

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美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」今天發表聲明，嚴厲抨擊中國介入。

委員會主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨籍首席議員肯納（Ro Khanna）指出，喀麥隆的決定實際上將台灣排除於第14屆WTO部長會議之外，這是中國持續操控國際多邊機構，令人憂心的另一項例證。

聲明寫道，台灣不僅是美國，也是世界各國的重要貿易夥伴，在2001年加入組織之後，首次被迫在WTO重要決策論壇中缺席，削弱了WTO規劃全球貿易及共同處理未來挑戰的能力。台灣身為WTO正式會員，會議主辦國長期承認台灣為「個別關稅領域」並依此運作。

聲明強調，這並非單一意外個案，而是北京邊緣化台灣與不當影響國際機構長期宣傳運作的項目之一，美國將持續支持台灣。作為民主模範、大型國際經濟體與科技強國，台灣有權在國際機構擁有席位，委員會敦促WTO挺身對抗霸凌，協助台灣參與部長會議。

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