伊朗未承認談判 川普：代表怕被自己人殺害

美國總統川普表示，伊朗正在參與和平談判，並暗示伊朗否認談判，是因為伊朗談判代表擔心被自己殺害。（彭博）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日稱，伊朗沒有和美國進行談判。美國總統川普同日晚些時候表示，伊朗正在參與和平談判，並暗示伊朗否認談判，是因為伊朗談判代表擔心被自己人殺害。

根據《法新社》報導，川普25日在為共和黨國會議員舉辦的晚宴上說「他們正在談判，且他們非常渴望達成協議。但他們不敢說，因為他們認為會被自己人殺害，他們也害怕被我們殺害。」

請繼續往下閱讀...

川普指出，雖然伊朗仍有效地控制著荷姆茲海峽，但伊朗在中東戰火中正遭受重創。

川普也抨擊國內反對派，聲稱民主黨人試圖轉移人們對美國在這次軍事行動中取得的巨大成功的注意力。

針對民主黨人要求川普尋求國會批准發動衝突的呼籲，川普嘲諷說「他們不喜歡戰爭這個詞，因為需要獲得批准，所以我會稱軍事行動。」

另外白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，若伊朗不接受當前現實，不明白自己在軍事上已經戰敗並將繼續戰敗，川普將確保伊朗遭受前所未有的重創。

李威特還說，美國與伊朗的談判仍在持續進行，且富有成效。但她拒絕透露是誰代表伊朗與美國進行談判。

有報導稱，與川普政府接觸的伊朗談判代表是伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），他是伊朗最知名的非神職人員之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法