以色列空襲黎巴嫩釀8死 真主黨拒絕停火談判

以色列25日對黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區發動空襲。（法新社）

黎巴嫩國家通訊社25日稱，以色列對黎巴嫩發動空襲和砲擊，衛生部說至少有8人喪生。黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）同日表示，在砲火下與以色列談判無異於「投降」。

根據《法新社》報導，黎巴嫩國家通訊社指出，黎巴嫩南部與身為真主黨據點的貝魯特南部郊區都遭到空襲，已至少有8人死亡。

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以軍聲稱，襲擊了貝魯特南部郊區的1個真主黨指揮中心，地面部隊在黎巴嫩南部摧毀了1個武器庫，空軍則擊斃數名恐怖分子。

黎巴嫩真主黨也對以軍發動攻勢。真主黨說其武裝人員25日向集結在邊境城鎮納庫拉（Naqura）和考扎（Qawzah）的以軍，以及邊境另一側的地點發射超過100枚火箭彈。

黎巴嫩真主黨領袖卡西姆強調，他的組織絕不會接受談判，並強調在砲火下與以色列談判跟強迫投降沒有差異。

針對以色列與黎巴嫩真主黨的衝突，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲停火，並警告以色列不要在黎巴嫩南部複製「加薩模式」，因為這可能引發人們大規模流離失所現象。據黎巴嫩當局統計，已有超過100萬人流離失所。

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