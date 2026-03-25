曝川普「15點停火方案」是舊的！外媒：伊朗難接受

美國總統川普。（路透）

美國總統川普24日表示，美方已向伊朗提出15項停火方案。不過，國外媒體指出，該計劃高機率是2025年5月提出、現已過時的框架協議。報導直言，該計畫恐難平息伊朗怒火。

根據《衛報》報導，川普口中「非常具建設性」的進展，實際上可能源自2025年5月核談判破裂前的舊草案。當時因以色列空襲伊朗核設施導致談判崩潰，該計畫隨之擱置。外交官員直言，川普此時重提舊案，若非對談判缺乏誠意，就是想在週一開盤前營造進展假象，藉此阻止市場動盪。

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報導指出，2025年版的計畫要求極為嚴苛，包含要求伊朗立即將濃縮鈾移往海外、停止彈道飛彈研發，且僅承諾解除核能相關制裁，而非全面鬆綁。然而，經過2026年多輪衝突，伊朗多處核心濃縮鈾場址已遭美軍空襲摧毀，去年的「條款清單」在現今時空背景下，已顯得格格不入。

對於川普自稱談判有成，伊朗方面全盤否認，強調除了透過巴基斯坦傳遞間接訊息外，並無所謂的「秘密管道」。目前伊朗轉而要求美方提供「不發動進一步軍事攻擊」的實質保證，並關注荷姆茲海峽的航行權。

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