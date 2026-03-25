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    首頁 > 國際

    日本軍官持刀闖中國大使館 中網竟稱 「視同宣戰」

    2026/03/25 18:24 即時新聞／綜合報導
    日本自衛隊軍官持刀闖入中國大使館被捕。（歐新社資料照）

    日本自衛隊軍官持刀闖入中國大使館被捕。（歐新社資料照）

    位於東京港區的中國駐日本大使館24日遭日本陸上自衛隊現役軍官、23歲三等陸尉村田晃大持刀闖入，當場被捕，引起中國網友熱議，同時也出現許多擔憂日本反中輿論升溫的聲音，還認為「現役軍人闖入等同於宣戰」。

    每日新聞》報導，在中國的社群平台微博上，該事件登上搜尋排行榜，顯示關注度極高。留言中出現「非常可怕」、「應該嚴懲」等意見。由於嫌犯為現役軍官，此事被視為相當嚴重，不少中國網友認為「現役軍人闖入等同於宣戰」、「這是日本軍國主義復活的證據」，反彈聲浪擴大。

    此外，中國媒體也藉此批評日本的歷史認知及反中輿論升高。中國官媒央視旗下網路媒體於24日晚間發布影片稱，日本長期進行反中教育，甚至刻意引導學生認為對中國的侵略戰爭是正當的。中國官媒環球時報在25日社論中指出，這起事件「暴露出日本右傾化的危險動向」。

    中國外交部發言人林劍在24日記者會上，直指這是「新軍國主義威脅增長」及「極右翼勢力猖獗」的具體體現，批評日本政府在歷史與台灣等中日關係核心問題上的錯誤政策，並強調其負面影響嚴重，進一步追究日本的政治責任。

    外界認為，中國此舉也意在向國際社會強化「日本右傾化」的既有立場。

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