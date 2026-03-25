美伊3/26會談不樂觀？伊朗先嗆「戰略失敗」 15項停戰計畫卡關

儘管美伊雙方傳出最快將於本週四（26日）展開會談，但區域打擊並未停火，黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）東郊24日遭以色列空襲後升起巨大濃煙。（法新社）

美伊雙方傳出最快將於明天（26日）展開會談，這場各國斡旋已久的破冰之戰，卻在開會前夕傳出破局訊號。這不是因為任何一方缺席，而是德黑蘭在坐上談判桌前，搶先焚毀了華府的底牌。

據美國新聞網站《Axios》報導，土耳其與巴基斯坦等調停者正全力推動美、伊高層官員在週四（26日）會面。巴基斯坦更主動提出斡旋場地，並獲得美國總統川普在社群媒體關注。然而，伊朗軍方發言人在開會前夕公開嘲諷，將美方提出的15項停戰計畫定調為「戰略失敗」，認為美國是在「與自己談判」，試圖尋求擺脫敗局的退場機制。

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報導指出，這場會談卡關的核心分歧，聚焦於美方要求限制伊朗核計畫與其區域軍事影響力。德黑蘭方面對此採取強硬姿態，視15項停戰要求為華府無法接受戰場現實的產物。這種在正式會面前就先否定對手提案的作法，讓預定26日的會談前氣氛降至冰點。

區域盟邦的壓力也讓談判進展受阻。沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導人對川普展現出的積極談和姿態感到不安。這些波灣國家正持續向白宮施壓，主張應維持軍事行動直到伊朗被削弱至不再構成威脅。

報導提到，外交斡旋背後，區域戰火並未平息。波灣國家表示其境內仍遭受無人機與飛彈攻擊，科威特國際機場甚至傳出遭襲。受談判消息影響，全球油價基準布蘭特原油（Brentcrude）跌破每桶95美元。在美國國內，參議院本月第三度否決了限制川普軍事行動的嘗試，顯示外交談判與軍事壓力短期內將持續並行。

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