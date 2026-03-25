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    首頁 > 國際

    理虧就狂問「是不是中國人」！ 中國遊客香港鬧笑話畫面曝光

    2026/03/25 16:05 即時新聞／綜合報導
    兩名中國遊客大鬧香港連鎖薄餅店Alice Pizza，與見義勇為的當地民眾爆發口角。（本報合成，擷取自Threads）

    兩名中國遊客大鬧香港連鎖薄餅店Alice Pizza，與見義勇為的當地民眾爆發口角。（本報合成，擷取自Threads）

    1對中國遊客近日造訪香港中環知名連鎖店「Alice Pizza」時，因不滿外籍店員不說普通話，竟當眾質問店員與顧客「是不是中國人」，引發輿論熱議。據悉，這對男女進店後不僅涉及插隊，還因溝通問題大罵店員，隨後與上前勸阻的顧客爆發激烈言語衝突，甚至一度企圖堵門限制對方行動。

    綜合港媒報導，這對中國男女進入店內後，先是因不滿店員未即時理會而大聲咆哮「你們這幫人是不是不會說話？」1名店內顧客見狀上前用普通話勸阻，直言若不會英語又不想等候可以離開，未料引發中國男子情緒失控，連爆粗口怒罵「X你媽的」，並數度逼問對方：「你是中國人嗎？」中國女子則反過來將矛頭指向店家，指責其「管理有問題」，卻遭外籍店員以英文反嗆「你可以耐心等候，大家都在這裡等了15分鐘」。

    衝突過程中，中國男子持續針對該名見義勇為的顧客，不僅要求刪除影片，更恐嚇「我就弄死你」，並試圖以身分認同轉移焦點，質疑對方不認自己是中國人。該名顧客理智回應「這裡是中國香港，香港人跟中國人都是一樣的」，隨後以流利英語火力全開，「我說那麼多句英語，你只聽得懂『Fuxk』，代表你水準很低」，回擊對方「會說兩句英語就了不起」的挑釁，並在對方企圖堵門時，以「華麗轉身」成功脫困。

    影片曝光後，大批網友紛紛批評這對男女缺乏排隊禮儀，並盛讚該名顧客的理智與機智。不過整起事件最令網友熱議的，是對方在理虧時慣用「身分認同」作為擋箭牌的手法，不少人狂酸：「凡事都要問是不是中國人，跟這件事有什麼關係？」還有人將這對男女的照片惡搞成「紅衛兵」的模樣。

    同時也有香港人無奈直呼，只要不說普通話，就會有人問「是不是中國人」。更有人分享反制策略，建議遇到此類質問時，可反問對方：「我當然是啊，你是不確定香港是中國的嗎？」以此有效封住對方的口。

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