日本議員批花錢買「殺人武器」 防衛大臣罕見動怒回應

日本防衛大臣小泉進次郎。（法新社）

日本進步主義左翼政黨「令和新選組」參議員奧田芙美代，今日在參議院發言時批評日本減稅政策，並不滿表示「做那些會殺人的武器和買武器，防衛特別所得稅一下子就通過了！」對此，日本防衛大臣小泉進次郎當場表示，自衛隊是為了保護日本，守護區域和平，「無法接受妳這樣的講法」。

綜合日媒報導，日本參議院預算委員會上，今日出現衝突場面。奧田芙美代質詢時指出，日本的減稅政策實在太寒酸了。她還批評：「為了製造或購買殺人的武器，防衛特別所得稅竟然可以即刻決定延續到10年後。為什麼增稅措施就能這麼迅速決定呢？」

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正當她想質詢財務大臣片山皋月時，小泉進次郎主動起身答詢，以強硬語氣反擊：「關於剛才提到的防衛議題，出現了『殺人』這個詞彙，我無法坐視這種言論。」

小泉進次郎表示：「守護日本的自衛隊以及整備防衛力量，是為了維護區域的和平與安全。對於剛才的發言，身為防衛大臣，我絕對不能坐視不理。」小泉發言完畢後，現場以執政黨席位為主的議員也紛紛響以「沒錯」聲援。

報導也指出，小泉進次郎身為大臣，如此直白地對質詢者表達憤怒實屬罕見。

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