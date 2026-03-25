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    首頁 > 國際

    救了100隻無尾熊！澳洲搜救神犬退休 曾挺過史上大野火

    2026/03/25 15:47 編譯陳成良／綜合報導
    圖為2019年9月15日，搜救犬「熊」（Bear）與領犬員在澳洲新南威爾斯州城鎮班加洛（Bangalow）準備執行任務。（法新社資料照）

    圖為2019年9月15日，搜救犬「熊」（Bear）與領犬員在澳洲新南威爾斯州城鎮班加洛（Bangalow）準備執行任務。（法新社資料照）

    澳洲1隻搜救犬在野火期間協助救出超過100隻無尾熊，服役10年後正式退休。

    據《法新社》報導，這隻現年11歲的澳洲柯利犬（Australian Koolie）名為「熊」（Bear），是該國首批接受無尾熊毛皮氣味訓練的犬隻之一。在2019年末至2020年初爆發的「黑色夏天」（Black Summer）嚴重野火期間，牠憑藉敏銳嗅覺，成功在災區拯救超過100隻無尾熊。

    國際愛護動物基金會（IFAW）專案負責人莎拉德（JoseySharrad）指出，利用犬隻尋找無尾熊是1項創舉。「熊」年幼時因精力過剩，甚至會啃咬澳洲東部沿海城市黃金海岸（Gold Coast）的公寓牆壁，卻在叢林任務中找到真實潛力，成為拯救瀕危物種的重要幫手。

    這隻帶著「年度動物」等多項榮譽退役的搜救犬，未來將前往澳洲東部海岸地區的陽光海岸（Sunshine Coast）與前領犬員一同生活，結束長達10年的前線任務。相關團隊表示，牠的工作不僅協助尋找受困動物，也大幅提升外界對無尾熊保育的關注；團隊也指出，近年野火對野生動物的影響持續受到關注。

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