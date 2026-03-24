曾稱攻台就捐款億元！中國網紅張雪峰猝逝、享年41歲

曾宣稱若解放軍攻台就捐款的中國網紅張雪峰。（圖擷自微博）

中國考研名師張雪峰因為突發心臟病，今天下午於蘇州去世，享年41歲。張學峰在中國是頂級網紅，粉絲數逾4000萬，以誇張言論聞名。他去年9月曾揚言若中共攻台，將捐款至少人民幣1億元（約新台幣4.65億元）。

蘇州峰學蔚來教育科技有限公司晚間發布訃告，指張雪峰因「心源性猝死」全力搶救無效，於2026年3月24日下午3時50分在蘇州逝世。

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今天傍晚，中國社群平台盛傳張雪峰因為腦溢血、心臟驟停被送醫搶救，引發全網關注議論。

微博數據顯示，截至晚上10時，與張雪峰相關的閱讀量突破30億次。

消息傳出後，張雪峰公司、合夥人與貼身助理均不願證實。不過在傍晚6時許，與張雪峰關聯的多個直播間在湧入大量網友追問現況後，相繼中斷直播，主播未作出任何解釋。

其後，張雪峰的社群帳號頭像與首頁，相繼變為黑白色。晚間近10時，張雪峰公司發布訃告證實他已猝逝。

綜合陸媒報導，張雪峰熱愛跑步，時常參加馬拉松比賽。張雪峰微信朋友圈顯示，他最近一次發布內容時間為3月22日，當天打卡跑7公里，3月累計跑步72公里。

不過在2023年6月24日，張雪峰曾因過度勞累導致胸悶心悸，被醫院收治並強制住院休養。

張雪峰，本名張子彪，1984年出生於黑龍江省齊齊哈爾市，鄭州大學畢業。2016年6月，學歷不高的他，憑藉「七分鐘解讀34所985高校」的影片走紅。2021年，他創立「峰學未來」，該公司擁有升學規劃指導、素質能力拓展、圖書研發策劃、實習就業、研學教育、直播電商等多個業務。

張雪峰積極經營社群，經常發表誇張言論，雖然躍為頂流網紅，但也引發不少爭議。

去年中共「九三閱兵」當天，張雪峰組織旗下教育公司數百名員工觀看直播後稱，中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了「國家統一」。他還激動飆粗話稱，祖國要統一的時候，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，公司帳上永遠有這個錢，整體最起碼捐「一個億」，引發瘋傳熱議。

3週後，張雪峰的社群帳號同步被禁止關注，微博顯示原因是「違反法律法規」。中國網信辦其後在2025年12月通報稱，張雪峰在直播中因長時間使用污言穢語，相關帳號被限期禁言、停播。

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