伊朗外長：荷莫茲海峽對所有人開放 交戰國不在列

伊朗外交部長阿拉奇。（路透）

新華社報導，中國外長王毅今晚與伊朗外長阿拉奇通電話，而稍早中國政府中東問題特使翟雋也在北京會見以色列駐中大使貝以理。阿拉奇向王毅說，荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。

雖然中方外交官員今天先後與以色列大使與伊朗外長接觸，但在新華社報導中，僅對王毅與阿拉奇（Abbas Araghchi）的通話有較詳細說明；至於翟雋與貝以理（Eliav Belotsercovsky）的會談，僅簡短提到「雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見」，具體內容隻字未提。

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根據報導，阿拉奇首先向王毅通報波斯灣地區局勢發展演變的最新情況，並感謝中方提供緊急人道主義援助，且表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。

阿拉奇稱，伊方致力於實現「全面停戰」而不僅僅是暫時停火。荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突，並期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅則向阿拉奇重申中方原則立場，並強調所有熱點問題都應透過對話談判解決，而不應使用武力。「談起來總比打下去好」，這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。

王毅說，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方將繼續「秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權」，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

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