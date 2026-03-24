不爽伊朗無差別攻擊！沙烏地與阿聯逼近參戰邊緣

3月5日，沙烏地阿拉伯首都利雅德遭伊朗攻擊。（路透）

華爾街日報報導，在中東戰爭衝擊區域經濟之際，美國的波斯灣盟友沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國立場轉趨強硬，日益逼近參戰對抗伊朗的臨界點。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），知情人士透露，沙烏地近期已同意美軍使用位在阿拉伯半島西側（Arabian Peninsula）的法赫德國王空軍基地（King Fahd Air Base）。

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在中東戰爭爆發前，沙烏地曾表示，不會允許該國設施或領空被用於對伊朗發動攻擊，以避免捲入戰爭。但在伊朗以飛彈與無人機密集攻擊沙烏地重要能源設施及首都利雅德後，沙烏地的避戰舉措宣告失敗。

知情人士指稱，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）如今亟欲重建嚇阻能力，已接近作出參戰決定，沙烏地參戰只是時間早晚問題。

與此同時，阿聯據報導已開始打擊伊朗擁有的資產，恐動搖伊朗領導層的經濟命脈，該國目前正辯論是否派兵參戰，一邊遊說反對讓伊朗保留部分軍事能力的停火方案。

「紐約時報」（The New York Times）則報導，知情人士指出，沙烏地實質領袖穆罕默德．沙爾曼近期與美國總統川普通話時，敦促美方繼續與伊朗交戰，並強調美國與以色列對伊朗的軍事行動是重塑中東的「歷史契機」。

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