持刀強闖中國駐日大使館 證實為23歲陸自現役軍官

位於東京的中國駐日本大使館。（美聯社檔案照）

日本警方與媒體24日晚間證實，當天上午強行闖入位於東京都港區中國駐日大使館的男子，確認為日本陸上自衛隊現役軍官、23歲三等陸尉村田晃大。

據共同社報導，東京警視廳指出，涉案者為年僅23歲的村田晃大，階級為陸上自衛隊三等陸尉，隸屬於九州海老野駐地。村田當日翻牆侵入使館館區，被使館人員制伏時，身旁發現一把刀具。警方已以其涉嫌侵入建築物為由將其逮捕，事件中無人受傷。

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中國外交部發言人林劍在記者會上確認，該名「自稱並證實為自衛隊現役官員」的不法之徒，曾揚言要「以神的名義殺死中國外交人員」。中方對此表示「極度震驚」，嚴重違反維也納外交關係公約。林劍強調，此事件暴露了日本自衛隊內部管控的嚴重漏洞，直指這是「新軍國主義威脅增長」及「極右翼勢力猖獗」的具體體現。中方已向日方提出強烈抗議，要求徹查、嚴懲並給出負責任的交代，確實保障中國外交人員與機構的安全。

此次事件發生在中日關係持續緊張的關鍵時刻。數月來，由於日本首相高市早苗在去年11月發表，將台灣突發事態與自衛隊出兵可能性連結的言論，引發中方強烈不滿。作為回應，北京已採取多項反制措施，包括發布赴日旅遊警示、恢復禁止進口日本海鮮，以及對特定軍事相關實體實施出口管制等。此外，日本近期推動將自衛隊明確寫入憲法的修憲主張、不斷增加的國防預算，以及計畫恢復舊日本軍隊軍階用語（如「大佐」）等舉措，都被中方批評為「再軍國主義化」的跡象。此次現役軍官持刀闖入使館，並發出死亡威脅，恐進一步加劇兩國間的互信危機。

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