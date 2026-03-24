伊朗革命衛隊內訌？以色列駐美大使：部分單位拒絕出勤服役

以色列駐美國大使萊特爾指出，據傳伊朗伊斯蘭革命衛隊與巴斯杰民兵內部的小型單位，已開始拒絕出勤服役，顯示德黑蘭政權內部正浮現裂痕。（歐新社檔案照）

以色列駐美國大使萊特爾（Yechiel Leiter）指出，據傳伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與巴斯杰民兵（Basij militia）內部的小型單位，已開始拒絕出勤服役，顯示德黑蘭政權內部正浮現裂痕。

萊特爾向彭博表示：「這個殘暴政權的根基正在出現裂痕」，儘管尚未擴大成巨大的鴻溝，但這正是它發展的方向；被削弱的不僅是伊朗的軍事能力，還有其武裝部隊的士氣。

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萊特爾說：「在革命衛隊與巴斯杰系統內，我們看到一些小單位，他們雖然還沒有把武器對準上級，但他們已經不來上班了。這是前所未見的。這正在發展，而且是一個過程。」

他接著將伊朗政府與最終垮台的歷史政權進行比較，「我們從未確切知道蘇聯何時會垮台，也從未確切知道羅馬尼亞人何時會將槍口對準獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）。」但就伊朗人民而言，「這是一個擁有9200萬人口的民族，他們渴望自由，渴望不一樣的事物，他們不再希望這個壓迫政權的鐵蹄，踩在他們的脖子上。」

萊特爾也提到伊朗對以色列南部的飛彈攻擊，指出伊朗向狄莫納（Dimona）發射飛彈，很可能劍指當地的核子研究設施。

伊朗媒體聲稱，將該設施列為目標，是為了報復納坦茲（Natanz）核設施遭到打擊。以色列國防軍（IDF）曾表示對該攻擊不知情。萊特爾也表示，他認為不是以色列打擊納坦茲。

萊特爾指出，伊朗的攻擊並未擊中研究中心，「但那顯然是他們瞄準的目標」。有數十人在這起「大規模傷亡」事件中受傷。

此外，在談到對伊朗戰爭的最終目標，以及衝突結束時該政權仍繼續掌權的可能性時，萊特爾表示，最終的目標是消除「在德黑蘭存在1個能夠發射大量彈道飛彈、取得核武，並支持該地區代理人的實體」的可能性。

萊特爾將這些目標列為這場戰爭的最低要求，暗示它們必須在戰場上實現，因為德黑蘭在談判中並非值得信賴的夥伴；「他們是大規模殺人犯，而凶手是不會說實話的。」

他指出，伊朗22日對距離約4000公里之外的美英狄耶戈加西亞（Diego Garcia）聯合基地，發動洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊，證明德黑蘭聲稱並未擁有洲際彈道飛彈根本是謊言，「再給他們一點時間，他們就會擁有1枚能打到芝加哥的洲際彈道飛彈。」

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