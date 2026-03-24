為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哥倫比亞載125人軍機墜毀　地方官員：8死逾80傷

    2026/03/24 05:12 中央社

    哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機今天在南部亞馬遜（Amazon）地區起飛後不久墜毀，地方官員表示，這起空難造成8人喪生，80多人受傷。

    法新社報導，哥倫比亞普圖馬約省（Putumayo）省長嘉布瑞爾（Jhon Gabriel Molina）表示有8人喪生，80多人受傷。

    美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，這起空難造成至少1人喪生，77人受傷，仍有43人狀況不明。

    路透社提到，哥倫比亞空軍司令席瓦（Fernando Silva）在社群媒體上發布的影片中表示，失事飛機上載有114名乘客和11名機組人員，有關當局仍在調查墜機原因。

    哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）稍早在社群平台X表示，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的力士C-130式（Hercules C-130）運輸機從位於哥國南部邊境地區的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛後失事。

    哥倫比亞媒體BluRadio發布的現場畫面顯示，飛機殘骸冒出濃煙。一段影片顯示飛機起飛後僅幾秒鐘就墜向地面。BluRadio報導說，墜機地點距離市區僅約3公里。

    兩名軍方消息人士稍早告訴路透社，已有71人自殘骸中獲救。

    洛克希德馬丁公司發言人表示，公司對相關人員表達慰問，並承諾協助哥倫比亞調查事故原因。（編譯：盧映孜）1150324

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播